Raúl Suárez (Nedgia): "Podemos descarbonizar la calefacción usando solo el 30% del potencial de biometano"

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor potencial para producir biometano, un gas renovable que permitiría reducir emisiones, reforzar la seguridad energética y abaratar costes para hogares e industria. Sin embargo, el despliegue de este recurso está muy por detrás del de otros países como Francia. Así lo ha explicado Raúl Suárez, CEO de Nedgia, la distribuidora de gas del grupo Naturgy, en una entrevista en el programa La noche de Cuesta, de esRadio, en la que ha advertido de la falta de impulso regulatorio y de decisión política para aprovechar una oportunidad estratégica para el país.

Durante la conversación, Suárez ha señalado que España "ha empezado más tarde que otros países, a pesar de tener un gran potencial", y ha subrayado que el principal reto no es técnico, sino normativo y administrativo. "Todavía tenemos que impulsar nuestro marco regulatorio", ha afirmado.

El CEO de Nedgia ha detallado que es necesario "un esquema regulatorio para poder hacer eficientes las conexiones de esas plantas de biometano", así como inversiones que permitan que el sistema gasista sea reversible y pueda transportar el gas desde las zonas donde se produce hasta los grandes centros de consumo. "Necesitamos invertir en determinados elementos del sistema gasista para hacerlo reversible, es decir, que desde la parte más capilar pueda llegar el gas a los grandes centros de consumo de demanda de las ciudades, las industrias", ha explicado.

Medidas necesarias que incentiven el consumo de este gas

Suárez también ha reclamado medidas que incentiven el consumo de este gas verde. "Necesitamos establecer cuotas a la demanda que vayan incentivando el uso de este gas verde, como es el biometano, en el sector residencial", ha señalado, recordando que se trata de iniciativas que "otros países ya han implementado".

Suárez ha recordado que el elevado potencial del biometano está directamente ligado a un problema estructural. "Tenemos el tercer mayor potencial de la Unión Europea, es cierto, pero esto también significa que tenemos el tercer mayor problema de residuos", ha afirmado, defendiendo que convertir esos residuos en energía es "una oportunidad país" que refuerza la seguridad de suministro y reduce la dependencia exterior.

El uso del biometano en la calefacción doméstica

Frente a planteamientos puramente ideológicos sobre la transición energética, el CEO de Nedgia ha defendido un enfoque pragmático. "Necesitamos descarbonizar, sí, pero aprendimos con la guerra de Ucrania que hay que hacerlo garantizando la seguridad de suministro", ha dicho, añadiendo que la crisis inflacionaria demostró que también debe garantizarse "la sostenibilidad social de esta transición" para evitar pérdida de competitividad industrial y empleo.

Como ejemplo concreto, Suárez ha puesto el uso del biometano en la calefacción doméstica. "Podemos descarbonizar todo el consumo de calefacción de nuestros hogares solamente utilizando el 30% del potencial de biometano que tenemos en España", ha asegurado, destacando que no sería necesaria ninguna inversión adicional por parte de los ciudadanos. "Sin que nadie, ninguno de nosotros, tengamos que hacer absolutamente nada en nuestras instalaciones, porque tanto la red de gas como nuestras propias calderas, cocinas, calentadores están ya preparados", ha explicado.

En cuanto a la infraestructura existente, Suárez ha subrayado el papel clave de la red gasista. "La red física de gas es una infraestructura crítica", ha afirmado, recordando que "por ella circula 1,6 veces más energía que por la red eléctrica" y que "es seis veces más eficiente trasladar un kilovatio hora en forma de molécula que de electrón".

Por ello, ha reclamado "un marco razonable" que reconozca el valor estratégico de la infraestructura para seguir suministrando "energía competitiva y cada vez más renovable".

Las consecuencias de no aprovechar este gas

Preguntado por las consecuencias de no aprovechar el biometano, Suárez ha sido claro sobre el impacto en el mundo rural y en la industria. Se trata de una energía que "se produce fundamentalmente en entornos rurales", ligada a la agricultura y la ganadería, que "resuelve un problema que hoy tiene todo este sector primario productivo" y genera "una nueva economía alrededor de la valorización de esos residuos".

"Podemos crear una industria complementaria a la agrícola y a la ganadera", ha afirmado, en un país donde "la economía rural cada vez está más decadente y carece de oportunidades". Para la industria, el biometano supone "la posibilidad de acceder a energía renovable competitiva sin que tengas que invertir en tus instalaciones", lo que mejora la competitividad y convierte a España en un polo de atracción industrial.

En conclusión, Suárez ha resumido la situación asegurando que España ha pasado "del desconocimiento a la oportunidad" y ahora a la conciencia de la necesidad de desarrollarla, pero ha advertido de que aún falta lo esencial: "materializarlo".