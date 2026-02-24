Bruselas abre la puerta a abaratar los fertilizantes tras la presión del campo

La Comisión Europea mueve ficha para intentar aliviar la factura de agricultores e industria y plantea una suspensión temporal de los aranceles a la importación de fertilizantes nitrogenados y de los insumos clave para fabricarlos, como el amoníaco y la urea. La intención, aseguran, es abaratar costes y blindar el suministro alimentario en la Unión Europea. La propuesta se extendería, en principio, hasta mediados de 2027.

El plan permitiría importar una cantidad limitada de fertilizantes libres de aranceles durante un año. La medida se aplicaría a todos los países proveedores salvo Rusia y Bielorrusia. Las compras que rebasen esos límites, en cambio, seguirían pagando los gravámenes ordinarios.

Según las estimaciones de la propia Comisión, la iniciativa permitiría ahorrar en torno a 60 millones de euros en derechos de aduana, un alivio nada desdeñable para un sector que denuncia el encarecimiento de los insumos y un frenazo en las importaciones. Según ha denunciado Asaja, en enero de 2026, las importaciones de fertilizantes nitrogenados en la Unión Europea se desplomaron más de un 80% respecto al mismo mes del año anterior. Pasaron de superar el millón de toneladas a quedarse en torno a las 190.000.

Alimento más barato y menos dependiente de Rusia

Más allá del impacto económico inmediato, Bruselas subraya el componente estratégico de la propuesta: reducir la dependencia de Rusia y Bielorrusia en un ámbito tan sensible como el de los fertilizantes y abrir la puerta a una mayor diversificación de proveedores. Una apuesta que la Comisión vincula directamente con la seguridad y la soberanía alimentaria del bloque.

La iniciativa da continuidad al compromiso adquirido el pasado 7 de enero en la reunión de ministros de Agricultura, en la que el Ejecutivo comunitario se comprometió a buscar soluciones ante el fuerte aumento del precio de los fertilizantes, uno de los principales lastres para la rentabilidad de las explotaciones.

Este movimiento se suma a otras decisiones recientes en la misma dirección, como la excepción introducida en diciembre de 2025 en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para los fertilizantes, que suaviza el recargo que se les aplica frente al de otros sectores industriales.