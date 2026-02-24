Sánchez oculta el destino de los más de 1.000 millones en publicidad institucional desde 2019

Este martes, el Consejo de Ministros aprobará limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación. Esta es una de las 31 medidas planteadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de su Plan de Acción por la Democracia impulsado a finales de 2023 a raíz del estallido del caso Begoña Gómez. Con esta nueva normativa el Ejecutivo pretende que se sepa cuánto dinero invierten en publicidad institucional tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

De hecho, el pasado 1 de julio de 2023 Pedro Sánchez anunció su intención de limitar la publicidad institucional en los medios porque era necesario incorporar transparencia en la financiación con recursos públicos de "medios digitales, pseudomedios digitales y tabloides digitales" puesto que, según el presidente, "no es aceptable que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha". Estas palabras el presidente las pronunció en una entrevista en la Cadena SER donde además aseguró que "hay medios de comunicación que solamente tienen recursos públicos y no tienen lectores".

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez reclama más transparencia, lo cierto es que no existe un desglose oficial y transparente publicado por La Moncloa que indique exactamente cuánto dinero público recibe un determinado medio de comunicación. De hecho, los informes oficiales suelen indicar cuánto dinero se destina a la radio, la prensa o a la televisión, pero no se detallan qué cabeceras concretas han sido las que han cobrado más dinero.

1.000 millones desde que Sánchez es presidente

En cuanto a los datos en concreto, el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional ha asignado unos 155,6 millones de euros exclusivamente para publicidad institucional en 2026 para realizar un total de 124 campañas. El ministerio que más dinero está recibiendo es el de Transición Ecológica (17,1 millones), seguido de Igualdad (14,2), Agricultura (12), Industria, Turismo y Comercio (11,4), Transformación Digital (10,5) e Interior (10,2 millones).

La subida ha sido considerable desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018. El Gobierno en 2019 aprobó un plan de publicidad y comunicación institucional dotado con 62,85 millones de euros, cantidad que al año siguiente aumentó hasta los 66,05 millones. En 2021, en plena pandemia, el Ejecutivo superó por primera vez la barrera de los 100 millones, con un presupuesto de 123,38 millones de euros. En 2022 el gasto volvió a incrementarse hasta alcanzar los 158,34 millones. Posteriormente, las cifras experimentaron un ligero descenso: 145,98 millones en 2023 y 138,29 millones de euros en 2024. En 2025 se presupuestaron 161,16 millones y este año unos 155 millones.

En total entre 2019 y 2026 el Gobierno habría gastado más de 1.000 millones de euros en publicidad institucional, sin que se sepa realmente a qué medios de comunicación han ido estas ayudas directas. Por comparar, el año en que el Gobierno de Mariano Rajoy más gastó en publicidad institucional fue el 2018 con unos 71,56 millones de euros.

La normativa que el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, donde necesitará contar con el apoyo de todos sus socios. El voto de Junts será clave para que salga adelante esta nueva regulación.