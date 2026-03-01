Singapur también abre la veda para embargar bienes a España por los impagos de Sánchez a las renovables

La Alta Corte de Singapur ha rechazado el intento del Gobierno de España de escudarse en la inmunidad soberana para impedir la ejecución de un laudo arbitral internacional que le obliga a pagar 290 millones de euros a la energética estadounidense NextEra Energy. El tribunal ha confirmado que el laudo es ejecutable en esta jurisdicción, despejando el camino para que el inversor continúe con las acciones de cobro fuera de la Unión Europea.

El origen del litigio está en los recortes retroactivos a las primas a las energías renovables aprobados tras la crisis financiera. NextEra acudió al arbitraje internacional al amparo del Tratado de la Carta de la Energía y obtuvo un laudo favorable que concluyó que el Estado español vulneró las expectativas legítimas de inversión. Pese a ello, España ha insistido en el impago de la indemnización, prolongando el conflicto en los tribunales internacionales.

La decisión de Singapur se suma a una cadena de resoluciones adversas para España en otras jurisdicciones clave. En Estados Unidos, tribunales federales han avalado la ejecución de laudos similares; en Reino Unido se han producido avances relevantes en procedimientos vinculados a los recortes a las renovables; en Australia, la justicia federal ha reconocido la plena eficacia de los laudos CIADI; y en Bélgica los inversores también han acudido a los tribunales para impulsar su ejecución.

Este patrón confirma la estrategia de los acreedores de acudir a países con sistemas judiciales sólidos y claramente favorables al cumplimiento del arbitraje internacional, especialmente tras la negativa de los tribunales europeos a ejecutar laudos intra-UE. Singapur se consolida así como una plaza clave por su seguridad jurídica y su peso en el arbitraje global.

La acumulación de fallos en Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y Australia incrementa la presión financiera y reputacional sobre España, que afronta reclamaciones por miles de millones de euros derivadas de los recortes a las renovables. La persistencia en el impago eleva el riesgo de embargos de activos estatales en el extranjero y mantiene abierto un frente jurídico que sigue erosionando la credibilidad del país como destino para la inversión a largo plazo.