Sangría en los mercados: el Ibex se desploma cerca de un 5% por la guerra de Irán

Sangría en los mercados. El Ibex 35 ha caído un 4,88% pasadas las 11:33 horas hasta situarse en la frontera de los 17.000 enteros, un desplome que ha continuado tras la media sesión llegando a perder un 5%.

La guerra de Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz están haciendo resentirse a los mercados mundiales. En el caso de España, se trata de uno de los peores días registrados en el parqué nacional. Desde 2016, solamente otras nueve jornadas, a falta de saber el dato de cierre, han tenido una caída superior. La mayor parte de esas jornadas tuvieron lugar por la pandemia en 2020 o en abril del año pasado, en el acuñado por Donald Trump como Día de la Liberación en el marco de la fijación de aranceles mundiales.

Los valores del Ibex

Dentro del Ibex 35, donde ningún valor cotiza al alza, las mayores caídas son para Naturgy, del 7,9%; Acciona, del 7,79%; Solaria, el 7,54%; y Sacyr, del 7,53%.

Asimismo, Acerinox se deja el 7,15%; Acciona Energía, el 6,61%; Santander, el 6,23%; Telefónica, el 4,24%; BBVA, el 4,19%; Iberdrola, el 4,09%; e Inditex, el 3,85%. Repsol es el valor que menos caídas registra.

Batacazo en los mercados

El resto de las principales bolsas europeas también cotizaban en rojo este martes, con Londres cayendo un 2,88%; París, un 2,93%; Fráncfort, un 3,73%; y Milán, un 4,27%.

En el mercado de materias primas los precios seguían subiendo. El barril de Brent se situaba en 82,74 dólares, un 6,43% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 6,70%, hasta los 76,01 dólares.

Por otro lado, el gas natural europeo, negociado en la plataforma TTF, se disparaba más de un 40%, hasta superar los 63 euros por megavatio hora. En el caso del oro, valor refugio tradicional, se registraban caídas hasta situarse por debajo de los 5.300 dólares. La plata también caía.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,232%, desde el 3,135% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ensanchaba en seis décimas, hasta los 43,8 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,76% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1600 dólares por cada euro.