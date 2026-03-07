Trump investiga a multinacionales españolas participadas por el Estado y con altos cargos afines a Sánchez

El equipo de transición del presidente electo de EEUU prepara el terreno para su inminente llegada a la Casa Blanca con una política de revisión exhaustiva de las inversiones extranjeras. Según publica el diario Vozpópuli, el entorno republicano ha solicitado la elaboración de un informe detallado que incluya a las empresas ibéricas con intereses en territorio estadounidense cuyos órganos de dirección hayan sido designados o influidos directamente por el actual presidente del Gobierno español.

La preocupación en Washington se centra en la creciente injerencia estatal en el sector privado que se ha experimentado durante las últimas legislaturas. Esta inquietud abarca operaciones recientes del Gobierno, llevadas a cabo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que han modificado el equilibrio corporativo de firmas estratégicas. Casos como el desembarco de capital público en gigantes tecnológicos y de telecomunicaciones han encendido las alarmas en el equipo económico que diseñará la nueva estrategia comercial de la primera potencia mundial.

El objetivo principal de esta maniobra responde a la doctrina de protección económica que abandera la nueva Administración. Se busca garantizar que los actores empresariales que acceden a contratos federales o manejan infraestructuras críticas en territorio estadounidense no respondan a agendas políticas de ejecutivos extranjeros, especialmente aquellos que mantienen posturas ideológicas o alianzas internacionales que el Partido Republicano considera contrarias a sus intereses estratégicos. En este sentido, la proximidad del gabinete socialista con ciertos regímenes iberoamericanos es objeto de un intenso escrutinio.

Para las compañías involucradas, figurar en este listado podría suponer enfrentarse a barreras regulatorias adicionales o a la exclusión en futuras licitaciones públicas impulsadas por las agencias federales. Muchas de estas sociedades han invertido miles de millones de dólares en sectores clave como las energías renovables, las infraestructuras y la defensa, por lo que cualquier veto o restricción operativa supondría un duro golpe a sus cuentas de resultados y a su estrategia de expansión internacional.

Este movimiento evidencia un cambio de paradigma en las relaciones bilaterales, donde los perfiles corporativos serán examinados bajo un prisma estrictamente político. Mientras tanto, las cúpulas directivas afectadas guardan silencio oficial, aunque fuentes del sector empresarial reconocen una creciente incertidumbre operativa de cara al inicio del nuevo mandato presidencial. La diplomacia económica se enfrentará ahora al reto de desvincular la actividad puramente mercantil de las polémicas decisiones intervencionistas aprobadas desde el Palacio de la Moncloa.