El Gobierno recorta las ayudas a ganaderos por daños del lobo para dárselas al coche eléctrico

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recortado la partida presupuestaria destinada a las indemnizaciones a ganaderos por daños del lobo para dirigirla en su lugar al Plan Moves III, que incluye ayudas al coche eléctrico. Así se recoge en los expedientes de modificaciones presupuestarias de 2025, remitidos a la oficina presupuestaria del Congreso, a los que ha tenido acceso Libertad Digital.

El montante total asciende a 20 millones de euros, una cifra considerable para quienes viven de la explotación ganadera y que deberán ahora compensar las Comunidades Autónomas con sus propios presupuestos. La diputada y portavoz de Agricultura del PP, Milagros Marcos, declara a este periódico que "el Gobierno se está quedando con el dinero de los ganaderos".

Las regiones más afectadas son Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, donde los ataques por lobo han crecido más de un 60% de media, a pesar de lo cual el Ministerio de Transición Ecológica sigue sin permitir el control de su población. Marcos recuerda que la Comisión Europea ha abierto un expediente a España por incumplir la normativa comunitaria al respecto.

Europa vigila a España

Bruselas modificó el pasado año la directiva Hábitats sobre protección del lobo para flexibilizar los controles de este animal, dados los problemas ocasionados no sólo a los ganaderos, sino al resto de los ciudadanos por sobrepoblación en determinadas zonas. La norma obliga a los Estados miembros a informar cada seis años del estado de conservación de los animales.

El reporte de 2025 sobre el lobo en España, elaborado por técnicos, CCAA y el propio Gobierno central, recoge que la situación de este animal es favorable, por lo que podrían flexibilizarse las medidas de protección. Sin embargo, el Ministerio de Sara Aagesen lleva ocho meses paralizando la entrega de este documento a Europa "por motivos ideológicos", según explica Marcos.

"El Gobierno no sólo incumple la normativa nacional y europea para permitir a las Comunidades Autónomas controlar los lobos, sino que además se queda con el dinero de los ganaderos que han perdido sus rebaños por ataques del lobo", critica la diputada del PP, que advierte de que estos trabajadores "pagarán doblemente: primero con sus rebaños, sin ayudas; después, como todos, la sanción europea por el trilerismo ideológico del Gobierno".

Para intentar esquivar la falta de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno recurre a maniobras contables para poder modificar distintas partidas económicas y suplir así su minoría parlamentaria. Esta esta ocasión, para seguir potenciando las políticas verdes de la que presume aunque sea a costa de perjudicar al sector primario.