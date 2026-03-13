El Gobierno se abre a bajar los impuestos al combustible, pero sólo a unos pocos contribuyentes

Desde que estalló la guerra de Irán los precios de los combustibles no han dejado de subir. En estos menos de quince días el gasoil –o diésel- lo ha hecho en un 14% (unos veinte céntimos más por litro) mientras que la gasolina lo ha hecho en un 8, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Sin embargo la inestabilidad del crudo por el cierre del Estrecho de Ormuz, no es suficiente para que el Ejecutivo atienda a la llamada de la oposición y los empresarios, que piden desde comienzos de semana una rebaja impositiva de los carburantes para que los bolsillos de los españoles no sufran, de nuevo, más de la cuenta.

Tras la reunión del Gobierno con los agentes sociales de este jueves en la sede del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo ha comparecido para explicar que están escuchando a todos los actores para poder aprobar un Real Decreto Ley con medidas ajustadas a la actual situación en la que "el principal desafío" es el de los carburantes, ha expresado. La intención del Ejecutivo es acompañar a los sectores que verdaderamente lo necesitan. "Lo que sí les puedo garantizar es que va a haber una atención especial a los sectores que se ven más afectados, sobre todo por la subida del diésel, como pueden ser el sector del campo y del transporte por carretera". Por tanto, no hablan de bajada del IVA de los carburantes para todos los españoles aunque el ministro Cuerpo no ha cerrado la puerta. "No quiere decir que ahora mismo hayamos descartado ninguna medida. Pero sí que estamos recibiendo ese feeedback de agentes y de sectores con respecto a cuáles creen ellos que funcionarían mejor en esta situación. Ellos apuntan a medidas en el ámbito fiscal", ha expresado.

En 2022 tras la invasión de Ucrania, con los precios de los combustibles por las nubes llegando a superar los 2 euros por litro, el Gobierno aprobó una bonificación de 20 céntimos el litro. Una medida que los españoles no pierden de vista observando estos últimos días cuando van a repostar a la gasolinera que el diésel alcanza el 1,80 euros por litro y la gasolina el 1,70. Sin embargo ahora lo descarta. Según ha explicado el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo durante la rueda de prensa en la que apenas ha concretado ninguna medida pactada, ha recibido "numerosas críticas" de sus interlocutores a la vuelta a la bonificación. "Es una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y lo estamos teniendo en cuenta", explicaba.

Las gasolineras en el punto de mira

Lo que sí va a hacer el Gobierno junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - CNMC- es "reforzar la vigilancia" de la evolución de los precios de los carburantes. En este sentido UGT y CCOO, al unísono, han señalado con el dedo a las gasolineras como las culpables del aumento de precio. El secretario general de CCOO, Unai Sordo asegura que éstas "están utilizando combustible comprado hace tres meses" mientras que el de UGT, Pepe Álvarez ha reclamado conocer "cuánto combustible había en nuestro país, refinado o no y por qué ese traslado a los precios".

"Todos hemos visto que aunque el precio medio del gasoil sea 1,80 ayer, en algunas de estas estaciones de servicio -las más importantes- está en 2,13-2,15 por eso es muy importante que se ponga el foco sobre la distribución y que se limiten los márgenes de beneficio de estas grandes empresas", el líder de UGT quien, igual que Sordo, abogan porque el Gobierno articule ayudas al transporte público y al colectivo para acudir a los puestos de trabajo sin que el precio de los combustibles ahogue a los trabajadores.