El 'manual de resistencia' de Escribano en Indra ante el acoso de Moncloa

Este jueves se cumplirán catorce meses exactos desde que Ángel Escribano fue nombrado oficialmente presidente de Indra, el campeón nacional de la defensa en España. Su llegada se produjo después del cambio de cromos que llevó a cabo el Gobierno destituyendo a José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica, previa llamada a capítulo en Moncloa, para colocar en su lugar a Marc Murtra, hasta ese momento presidente de Indra. El hueco que Murtra dejaba en Indra fue cubierto por uno de los empresarios más cercanos a Sánchez en los últimos años: el presidente de Mecanizados Escribano, Ángel Escribano.

Pues bien, ahora, apenas un año y dos meses después de su nombramiento, parece que se ha convertido en una nueva piedra en el zapato del Gobierno. Ya le sucedió con Oughourlian en Prisa.

Según fuentes de mercado muy cercanas al presidente de Indra, el Gobierno está decidido a sacarle de la ecuación. Actualmente hay dos problemas fundamentales que mantienen a Escribano enfrentado con el Gobierno. Por un lado, y más allá de las cuestiones éticas que entraña, que el que la empresa que preside Ángel Escribano decida absorber su propia empresa (Escribano ME) haría a la SEPI (el brazo del Gobierno en Indra) perder la participación de control, cosa que ni se plantea el Ejecutivo.

La otra gran polémica tiene que ver con la paralización de los planes de inversión en defensa que el Gobierno otorgó a Indra y que se ven amenazados por un conflicto judicial con Santa Bárbara, alimentado por el empeño de Ángel Escribano de hacerse con la filial española del gigante norteamericano General Dynamics.

Así las cosas, ya el pasado mes de febrero se produjo un primer intento y se filtró que Moncloa había llamado a capítulo a Ángel Escribano para sacarle de Indra. Sin embargo, el de Indra contraatacó desmintiéndolo todo a través de un comunicado a la agencia Bloomberg y asegurando su continuidad al frente de la compañía nacional de Defensa. Actualmente, las fuentes de mercado cercanas a la cúpula de Indra aseguran que Ángel Escribano quiere resistir y se apoya en los fondos de inversión que le han sostenido hasta ahora. Fondos como el de Joseph Oughourlian, Amber Capital, sin el cual el asalto del Gobierno a Indra no hubiera sido posible en verano de 2022.

A priori y después de la guerra abierta que mantuvo Joseph Oughourlian con el Gobierno por el control de Prisa y la puesta en marcha de un nuevo canal de televisión para mayor gloria de Pedro Sánchez, harían pensar que el empresario de origen armenio y dueño de Amber Capital podría tener interés en apoyar las pretensiones de resistencia de Ángel Escribano. Sin embargo, estas mismas fuentes advierten de que quizá Oughourlian lo que quiere es anotarse las plusvalías obtenidas en Indra y salir del polvorín empresarial español, totalmente tomado por los intereses del Gobierno. "Oughourlian está deseando recoger velas", nos confiesan estas fuentes.

Las mismas fuentes señalan que el Gobierno ha decidido echarlo y ya diseña el nuevo escenario sin el dueño del taller de mecanizados más exitoso de los últimos años en España. "El Gobierno ya trabaja con los fondos en el nuevo escenario. No creo que pase del 25 de marzo", dicen estas fuentes, que es cuando está previsto la próxima reunión del consejo de administración de Indra.

Todas estas intrigas han costado un pellizco importante a la compañía en bolsa, que este lunes llegaba a precipitarse más de un 8% en los mercados, para terminar cerrando con una caída de más del 4%. Este miércoles, recupera tímidamente parte del terreno perdido en la víspera.