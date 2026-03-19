El precio de la gasolina y el diésel este 19 de marzo: dónde es más barato repostar hoy

El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre las distintas gasolineras repartidas por el país. A comienzos de año, la gasolina 95 se situaba en torno a 1,47 euros por litro de media en el país.

Sin embargo, este jueves 19 de marzo, el precio medio de los combustibles en la Península y Baleares continúa subiendo y alcanza ya los 1,783 euros por litro para la gasolina sin plomo 95 y los 1,937 euros por litro para la gasolina sin plomo 98. Ayer martes el precio medio rondó los 1,782 euros por litro y los 1,936 euros por litro respectivamente.

En el caso del diésel, el gasóleo A ronda este jueves los 1,905 euros por litro (menos que los 1,906 euros de ayer) mientras que el gasóleo A+ se sitúa en torno a los 1,986 euros por litro, que sube respecto a los 1,984 euros por litro de ayer.

Este precio varía según la provincia y la estación de servicio si se consultan los datos del portal especializado Diesel o Gasolina. En algunos territorios las diferencias pueden alcanzar varios céntimos por litro dependiendo de la competencia entre gasolineras o de la ubicación de las estaciones.

En cuanto a la gasolina sin plomo 95, los precios se sitúan entre los 1,785 y los 1,832 euros por litro dependiendo de la provincia analizada. Barcelona registra el precio más alto, mientras que La Coruña presenta el valor más bajo.

En el caso de la gasolina sin plomo 98, Toledo encabeza la comparativa con 1,976 euros por litro, mientras que Murcia registra el precio más bajo con 1,924 euros.

En el caso del gasóleo A, Vizcaya registra el precio más elevado con 1,966 euros por litro, mientras que Toledo y Barcelona presentan el más bajo. Por otro lado, en el gasóleo A+ Sevilla marca el mayor precio con 2,052 euros por litro, mientras que Barcelona registra el menor con 1,981 euros.

Desglose por algunas provincias

Madrid

Gasolina 95: 1,825 €/l

Gasolina 98: 1,965 €/l

Gasóleo A: 1,928 €/l

Gasóleo A+: 1,999 €/l

Barcelona

Gasolina 95: 1,832 €/l

Gasolina 98: 1,971 €/l

Gasóleo A: 1,914 €/l

Gasóleo A+: 1,981 €/l

Valencia

Gasolina 95: 1,821 €/l

Gasolina 98: 1,973 €/l

Gasóleo A: 1,950 €/l

Gasóleo A+: 2,028 €/l

Sevilla

Gasolina 95: 1,800 €/l

Gasolina 98: 1,959 €/l

Gasóleo A: 1,955 €/l

Gasóleo A+: 2,052 €/l

Zaragoza

Gasolina 95: 1,806 €/l

Gasolina 98: 1,950 €/l

Gasóleo A: 1,935 €/l

Gasóleo A+: 2,010 €/l

Toledo

Gasolina 95: 1,822 €/l

Gasolina 98: 1,976 €/l

Gasóleo A: 1,922 €/l

Gasóleo A+: 2,003 €/l

Murcia

Gasolina 95: 1,796 €/l

Gasolina 98: 1,924 €/l

Gasóleo A: 1,952 €/l

Gasóleo A+: 2,023 €/l

Vizcaya

Gasolina 95: 1,800 €/l

Gasolina 98: 1,956 €/l

Gasóleo A: 1,966 €/l

Gasóleo A+: 1,993 €/l

Guadalajara

Gasolina 95: 1,827 €/l

Gasolina 98: 1,970 €/l

Gasóleo A: 1,955 €/l

Gasóleo A+: 1,990 €/l

La Coruña

Gasolina 95: 1,785 €/l

Gasolina 98: 1,938 €/l

Gasóleo A: 1,934 €/l

Gasóleo A+: 2,005 €/l

Las fluctuaciones en el precio de los carburantes se producen en un contexto de tensiones internacionales que afectan al mercado energético debido a la inestabilidad en Oriente Próximo y las restricciones de tráfico en el Estrecho de Ormuz.