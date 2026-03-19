South Pars: el mayor yacimiento de gas del mundo que Trump amenaza con "volar"

Un misil de Israel alcanzó este miércoles instalaciones vinculadas a un gigantesco campo de gas en Oriente Medio: South Pars. El misil israelí incendió una pequeña zona de la industria iraní y según el régimen, no dejó víctimas, pero el golpe volvió a disparar los precios al tocar un yacimiento clave, compartido por Irán y por Qatar. En respuesta, la tiranía iraní golpeó este jueves la refinería qatarí de Ras Laffan, provocando "graves daños" en las instalaciones de licuefacción, según Qatar Energy. Al mismo tiempo, tanto Kuwait como Arabia Saudí han informado de ataques a refinerías.

La nueva escalada cuando se cumplen 20 días del comienzo de la ofensiva ha vuelto a disparar los precios del petróleo y del gas. Unas tensiones que no han contribuido a calmar el presidente estadounidense, Donald Trump. En su red social, lanzó un mensaje señalando que no había sido informado (aunque la prensa israelí sostiene que sí) y prometiendo , que "no habrá más ataques de Israel" vinculados con este yacimiento "de enorme importancia y valor". Pero añadía un matiz: no lo habrá "a menos que Irán decida, insensatamente, atacar a un país totalmente inocente en este caso, Qatar".

"En ese caso", dijo Trump, "Estados Unidos, con o sin el consentimiento de Israel, volará de forma masiva el yacimiento de South Pars con una fuerza y poder que Irán no ha visto antes". "No quiero autorizar ese nivel de violencia o destrucción", señaló el presidente, por las "consecuencias a largo plazo que tendría para el futuro de Irán, pero si Irán vuelve a atacar las instalaciones de GNL (gas natural licuado), no dudaré en hacerlo".

20 por ciento de las reservas mundiales

El yacimiento de South Pars es considerado el mayor yacimiento de gas natural del planeta, con aproximadamente el 20 por ciento de las reservas mundiales, suficiente para abastecer a todo el mundo durante 13 años, según Reuters. Se encuentra en el Golfo Pérsico, entre Irán y Qatar y comprende un área de 9.700 kilómetros cuadrados. Su explotación arrancó en los noventa.

La parte iraní, golpeada, según Trump, en una "parte relativamente pequeña", se denomina South Pars y la de Qatar se conoce como North Dome. Ambos países explotan de forma independiente el yacimiento: si bien para Irán es clave para el suministro energético nacional y las exportaciones regionales mediante gasoductos, Qatar se ha convertido en uno de los mayores exportadores de gas natural licuado gracias a su inversión en infraestructuras.