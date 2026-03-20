Petróleo, gas, fertilizantes... mientras los precios de las materias primas ponen en jaque a las economías mundiales por la guerra de Irán, el Gobierno de Pedro Sánchez desborda optimismo.

Ejemplo de ello es el de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que hace unos días creó su propio eslogan con la comentada frase: "El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz".

La expresión de Aagesen ha recibido numerosas críticas. Una de las más evidentes, es que la energía solar queda "bloqueada" todas las noches. Lo mismo ocurre con la eólica cuando no sopla el viento. La ministra también fue criticada por que lo que "bloquea" el Ejecutivo son las nucleares.

Precisamente, el fatídico apagón, que está ahora a punto de cumplir un año, ha puesto de manifiesto hasta qué punto son vulnerables e inestables las renovables. Por ello, necesitan de una energía complementaria. La energía nuclear podría ser una de esas opciones, aunque el Ejecutivo de Sánchez insiste en cerrar las centrales que actualmente operan en nuestro país.

La farsa del recibo de la luz

Y tras las palabras de Aagesen, llegaron las celebraciones del PSOE. Los socialistas han sacado pecho de que "España lidera Europa con el precio de la luz más bajo". En su cuenta de X, y acompañado de un gráfico, el PSOE alardea de que "el Gobierno de España apuesta por un camino claro: más renovables, más protección y menos factura".

📉 España lidera Europa con el precio de la luz más bajo. El gobierno de España apuesta por un camino claro:

Más renovables, más protección y menos factura. pic.twitter.com/RMJjb6qp9A — PSOE (@PSOE) March 17, 2026

Usando esta comparativa, el PSOE estaría confundiendo el precio del mercado mayorista (el que muestra en el gráfico) con la factura final que paga el ciudadano, y que está cargada de costes extra que dependen del Gobierno.

Además, hay que tener en cuenta es que estos datos sólo influyen de inmediato en los hogares que cuentan con una tarifa del mercado regulado o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Si es el caso, hay que dejar claro que el precio del mercado mayorista no es el precio total que paga cada consumidor por la luz de su domicilio. Solo implica una parte del recibo y no el precio final. No es la primera vez que desde el Gobierno se usa esta artimaña.

En la siguiente gráfica del pasado domingo elaborada por el experto en energía y colaborador de Libre Mercado, Manuel Fernández Ordóñez, se visualiza que el precio del Mwh en la tarifa PVPC depende del mercado mayorista sólo en una parte. Como se observa a continuación, a las 8 de la tarde, el precio superó los 100 euros el Mwh de los que más de 62 euros se debían a "servicios de ajuste" de Red Eléctrica, que es la parte amarilla. La parte turquesa es la del mercado.

Cabe recordar que esos "servicios de ajuste" es el "modo reforzado" en el que viene operando REE desde el apagón y que apuesta por el gas para darle estabilidad a la red. Ahora, el gas está subiendo de precio, lo que aumenta el recibo de la luz. De hecho, esta operativa reforzada está en récord: en lo que llevamos de 2026, ya supera los 1.000 millones de euros, más de todo lo gastado en 2023.

Pues ya nos hemos gastado más de 1.000 M€ en lo que va de año debido a Restricciones Técnicas de @RedElectricaREE Estamos quemando gas para que no haya otro apagón y, en apenas dos meses y medio, hemos superado lo que pagamos en todo el año 2023. Pronto superaremos el 2024 pic.twitter.com/k8xo3iT6rp — The Good MAFO (@fdezordonez) March 19, 2026

En el siguiente gráfico del pasado lunes, la composición cambia y toma mucho más peso en el precio la parte morada, que son los "peajes y cargos", un epígrafe que recoge los costes de distribución y transporte de las redes, el pago del déficit de tarifa, las primas a las renovables... Todos ellos de decisión estatal.

Otro detalle importante es que en este gráfico no van incluidos los impuestos, que también decide el Gobierno y que consisten en el IVA y en el Impuesto Especial a la Electricidad.

A pesar de todos estos matices, Pedro Sánchez también ha presumido de la apuesta renovable de su gobierno. "Ocho años apostando por las renovables nos sitúan hoy a la vanguardia energética en Europa. No es ideología: es autonomía estratégica, es proteger hogares e industrias. Y es el camino que seguiremos defendiendo" ha dicho.

Ocho años apostando por las renovables nos sitúan hoy a la vanguardia energética en Europa. No es ideología: es autonomía estratégica, es proteger hogares e industrias. Y es el camino que seguiremos defendiendo. pic.twitter.com/2MNM0myr7q — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 19, 2026

En el año 2025, el Ejecutivo de Sánchez decidió revertir todas las bajadas fiscales en materia energética llevadas a cabo por la crisis de Ucrania, y eso le ha reportado a Hacienda 1.756 millones de euros extra hasta el pasado mes de noviembre (último con los datos disponibles).