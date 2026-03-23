El precio de la gasolina en España tras las nuevas medidas: bajadas visibles, pero lejos de niveles previos a la crisis

Ha llegado el día en el que llenar el depósito vuelve a ser —ligeramente— menos doloroso. Desde este domingo, han entrado en vigor las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno en España, un paquete con el que se pretende amortiguar el impacto del encarecimiento del petróleo provocado por la escalada bélica en Oriente Medio.

Un contexto marcado por la tensión internacional, con enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán que han disparado los mercados energéticos en las últimas semanas. Este escenario ha llevado a superar el precio del combustible hasta los dos euros por litro en muchos puntos del país.

Ahora, con la reducción del IVA y otras medidas fiscales, el panorama ha cambiado. Las bajadas oscilan entre los 20 y los 30 céntimos por litro, dependiendo de la estación de servicio.

Sin embargo, a pesar del descenso, los niveles actuales continúan claramente por encima de los registrados antes del inicio del conflicto. El litro de gasolina sigue moviéndose en torno a los 1,6 euros en muchas provincias, mientras que el diésel permanece cerca —e incluso por encima— de los 1,8 euros.

Diferencias entre provincias: dónde es más caro repostar

Como ya es habitual, el mapa de precios en España muestra diferencias notables entre territorios. Factores como la competencia entre estaciones, los costes logísticos o la fiscalidad autonómica siguen marcando distancias.

En ciudades como Madrid o Barcelona, la gasolina sin plomo 95 se sitúa en torno a los 1,62 y 1,60 euros por litro, respectivamente. Mientras, en Valencia o Sevilla, los precios son ligeramente más bajos, rondando los 1,59 y 1,57 euros.

En cambio, provincias como Guadalajara registran algunos de los precios más elevados, superando los 1,62 euros en gasolina 95 y acercándose a los 1,83 euros en diésel.

Precio de la gasolina hoy en España

Resumen de los precios en la mayoría de las provincias.

Gasolina Sin Plomo 95

Madrid: 1,620 €

Barcelona: 1,604 €

Valencia: 1,593 €

Sevilla: 1,579 €

Zaragoza: 1,599 €

Toledo: 1,600 €

Murcia: 1,588 €

Vizcaya: 1,579 €

Guadalajara: 1,623 €

La Coruña: 1,578 €

Gasolina Sin Plomo 98

Madrid: 1,722 €

Barcelona: 1,694 €

Valencia: 1,691 €

Sevilla: 1,690 €

Zaragoza: 1,680 €

Toledo: 1,721 €

Murcia: 1,680 €

Vizcaya: 1,664 €

Guadalajara: 1,710 €

La Coruña: 1,699 €

Gasóleo A

Madrid: 1,798 €

Barcelona: 1,795 €

Valencia: 1,802 €

Sevilla: 1,790 €

Zaragoza: 1,799 €

Toledo: 1,774 €

Murcia: 1,815 €

Vizcaya: 1,834 €

Guadalajara: 1,827 €

La Coruña: 1,795 €

Gasóleo A+

Madrid: 1,915 €

Barcelona: 1,860 €

Valencia: 1,882 €

Sevilla: 1,885 €

Zaragoza: 1,870 €

Toledo: 1,861 €

Murcia: 1,883 €

Vizcaya: 1,850 €

Guadalajara: 1,927 €

La Coruña: 1,859 €

Medidas insuficientes

A pesar de las medidas del Gobierno, el problema de fondo sigue ahí. Repostar sigue siendo caro y llenar el depósito continúa siendo un esfuerzo para millones de conductores en España.