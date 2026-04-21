España sufre el segundo mayor hundimiento de la construcción de toda la UE

A pesar de que desde la izquierda se insista en que la solución a la crisis de la vivienda y el incremento de los precios pasa por un mayor control del mercado y el establecimiento de límites a la tenencia de inmuebles, lo cierto es que el problema actual radica en la escasez de oferta. Por tanto, lo que necesita el mercado inmobiliario español es que se construyan más inmuebles.

Precisamente, los datos publicados este lunes por Eurostat demuestran que es la falta de vivienda lo que explica, fundamentalmente, el incremento de los precios y las dificultades que encuentran los españoles para acceder a un techo. De hecho, según la oficina estadística, nuestro país sufrió en el mes de febrero la segunda mayor caída de la producción entre los países europeos en el sector de la construcción.

La construcción en la UE

De acuerdo con los datos ofrecidos por Eurostat, la producción en el sector de la construcción disminuyó en el mes de febrero un 1,9% en la zona del euro en tasa anual, mientras que en el conjunto de países de la UE este retroceso fue del 2%. En este contexto, Polonia encabezó las caídas con un retroceso del 13,7%, seguida de España. A cierta distancia se situaron Francia, con una bajada del 3,5%, y Alemania, con un descenso del 2,5%.

También registraron cifras negativas Dinamarca (-1,9%), Bélgica (-0,9%), Portugal (-0,7%), Hungría (-0,3%) y Austria (-0,1%). Por el contrario, varios Estados miembros experimentaron incrementos en su producción. Los mayores avances se observaron en Eslovenia (24,1%), Rumanía (15,6%) y Eslovaquia (8,2%), según los datos de Eurostat.

Eurostat

Así las cosas, el retroceso generalizado en la Unión Europea y en la eurozona se explica por la caída en todos los segmentos del sector incluidos en el cálculo. La construcción de edificios descendió un 7,2% en la UE y un 8,1% en la eurozona. Por su parte, las obras de ingeniería civil disminuyeron un 2,7% en el conjunto comunitario y un 1,9% en los países del euro. También se registraron descensos en las actividades especializadas de construcción, con caídas del 0,5% en la UE y del 0,1% en la eurozona.

Por otra parte, cabe destacar que, en comparación con enero, la producción en la construcción registró en febrero una ligera caída del 0,1% en la UE y del 0,2% en la eurozona, lo que supone una moderación respecto a los descensos del mes anterior, cuando se registraron bajadas del 2,1% y del 1,3%, respectivamente. Entre los Estados miembros, las mayores caídas mensuales correspondieron a Polonia (-3,7%), así como a Bélgica y Francia, ambos con un descenso del 1,4%. En cambio, los incrementos más destacados se produjeron en Rumanía (8,7%), Eslovenia (5,5%) y Eslovaquia (5,4%). En el caso de España, la producción aumentó un 1,4% respecto a enero, lo que pone fin a tres meses consecutivos de descensos.

Así, en términos mensuales, la evolución por segmentos mostró avances en la construcción de edificios, que creció un 0,7% en la Unión Europea y un 0,2% en la eurozona. También aumentaron las obras de ingeniería civil, con incrementos del 0,7% y del 0,2%, respectivamente. En cambio, las actividades especializadas de construcción registraron descensos del 0,2% en el conjunto de la UE y del 0,3% en la eurozona.

Parque de vivienda envejecido

Según Eurostat, la producción del sector de la construcción en España registró en febrero una caída interanual del 10,2%, situándose como la segunda mayor bajada entre los países de la Unión Europea, solo por detrás de Polonia, según los datos difundidos por Eurostat. Así, el descenso en España contrasta con la evolución media del conjunto de la Unión Europea, donde la producción se redujo un 2,0% interanual, mientras que en la eurozona la caída fue del 1,9%.

Como vemos, los datos de Eurostat sobre la producción en el sector de la construcción son claros. Nuestro país se sitúa a la cabeza de las caídas en el sector, solo por detrás de Polonia. En consecuencia, si no se construye vivienda nueva, el parque inmobiliario sigue envejeciendo. Así, la mayoría de las viviendas se construyeron antes del 2000. Precisamente, en Libre Mercado hemos informado de que, un 54,9% del parque de vivienda se construyó entre los años 1961 y 2000.