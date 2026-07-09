Los municipios con la vivienda más barata de España
Comprar una vivienda por menos de 600 euros el metro cuadrado todavía es posible en algunos municipios españoles. Según el informe de precios de idealista correspondiente al segundo trimestre de 2026, un total de 25 localidades se sitúan entre las más asequibles del país, con Fuente Obejuna (Córdoba) y Pedro Muñoz (Ciudad Real) como las únicas que bajan de los 400 euros por metro cuadrado. Este es el ranking completo de los municipios con la vivienda más barata de España y el precio medio de sus inmuebles.
Mancha Real (Jaén)
Mancha Real (Jaén) cierra el ranking de los 25 municipios más baratos de España para comprar vivienda durante el segundo trimestre de 2026. El precio medio alcanza los 556 euros por metro cuadrado, un 81% menos que la media de Andalucía.
Herencia (Ciudad Real)
Herencia (Ciudad Real) se sitúa en la vigesimocuarta posición con un precio medio de 552 euros por metro cuadrado. Según el informe, presenta la menor diferencia respecto a la media de Castilla-La Mancha, con un precio un 50% inferior al promedio regional.
Socuéllamos (Ciudad Real)
Socuéllamos (Ciudad Real) ocupa el vigesimotercer lugar con un precio medio de 549 euros por metro cuadrado. El valor de la vivienda es un 51% inferior a la media de Castilla-La Mancha, una de las menores diferencias autonómicas del ranking.
San Clemente (Cuenca)
San Clemente (Cuenca) figura en la vigesimosegunda posición con un precio medio de 548 euros por metro cuadrado. Esta cifra representa una diferencia del 51% respecto a la media de Castilla-La Mancha.
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) ocupa el vigesimoprimer puesto del ranking con un precio medio de 544 euros por metro cuadrado. El precio de la vivienda es un 51% inferior al promedio de Castilla-La Mancha.
El Carpio (Córdoba)
El Carpio (Córdoba) se sitúa en la vigésima posición con un precio medio de 536 euros por metro cuadrado. El importe es un 82% inferior a la media de Andalucía.
Albarán (Murcia)
Abarán (Murcia) ocupa el decimonoveno lugar con un precio medio de 534 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un precio un 71% inferior a la media de la Región de Murcia.
A Merca (Orense)
A Merca (Orense) figura en la decimoctava posición del ranking con un precio medio de 528 euros por metro cuadrado. El precio es un 67% inferior al promedio de Galicia.
Paterna del Río (Almería)
Paterna del Río (Almería) ocupa el decimoséptimo puesto con un precio medio de 508 euros por metro cuadrado. El valor de la vivienda es un 83% inferior a la media de Andalucía.
Leiro (Orense)
Leiro (Orense) aparece en la decimosexta posición con un precio medio de 507 euros por metro cuadrado. Esta cifra representa un precio un 68% inferior a la media de Galicia.
Villanueva del Arzobispo (Jaén)
Villanueva del Arzobispo (Jaén) ocupa el decimoquinto lugar del ranking con un precio medio de 492 euros por metro cuadrado. La vivienda en este municipio cuesta un 83% menos que la media andaluza.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) se sitúa en la decimocuarta posición con un precio medio de 490 euros por metro cuadrado. Según idealista, el precio es un 83% inferior al promedio de Andalucía.
O Covelo (Pontevedra)
O Covelo (Pontevedra) ocupa el decimotercer puesto con un precio medio de 490 euros por metro cuadrado. El valor de la vivienda es un 69% inferior a la media de Galicia.
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) figura en la duodécima posición con un precio medio de 489 euros por metro cuadrado. El importe se sitúa un 56% por debajo de la media de Castilla-La Mancha.
Azuaga (Badajoz)
Azuaga (Badajoz) ocupa el undécimo lugar del ranking con un precio medio de 483 euros por metro cuadrado. El precio de la vivienda es un 55% inferior al promedio de Extremadura.
Campo de Criptana (Ciudad Real)
Campo de Criptana (Ciudad Real) se encuentra en la décima posición con un precio medio de 480 euros por metro cuadrado. Esta cifra representa una diferencia del 57% respecto a la media de Castilla-La Mancha.
Quesada (Jaén)
Quesada (Jaén) ocupa el noveno puesto con un precio medio de 471 euros por metro cuadrado. Según el informe, el precio de la vivienda es un 84% inferior a la media de Andalucía, siendo una de las mayores diferencias del ranking.
Arroyo de la Luz (Cáceres)
Arroyo de la Luz (Cáceres) se sitúa en la octava posición del ranking con un precio medio de 471 euros por metro cuadrado. El valor de la vivienda es un 57% inferior a la media de Extremadura.
Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) aparece en séptimo lugar con un precio medio de 468 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un precio un 58% inferior al promedio regional de Castilla-La Mancha.
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Argamasilla de Alba (Ciudad Real) ocupa la sexta posición del ranking con un precio medio de 457 euros por metro cuadrado. La vivienda en el municipio cuesta un 59% menos que la media de Castilla-La Mancha.
Espinosa de los Monteros (Burgos)
Espinosa de los Monteros (Burgos) figura en quinto lugar con un precio medio de 456 euros por metro cuadrado. Este importe se sitúa un 67% por debajo de la media de Castilla y León.
Vilamarin (Orense)
Vilamarín (Orense) ocupa la cuarta posición del ranking con un precio medio de 450 euros por metro cuadrado. El valor de la vivienda en este municipio es un 72% inferior a la media de Galicia.
Bembibre (León)
Bembibre (León) se sitúa en tercer lugar entre los municipios más baratos para comprar vivienda en España, con un precio medio de 441 euros por metro cuadrado. Esta cifra representa una diferencia del 68% respecto a la media de Castilla y León.
Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Pedro Muñoz (Ciudad Real) ocupa la segunda posición del ranking con un precio medio de 377 euros por metro cuadrado. Es el segundo y último municipio español donde la vivienda se sitúa por debajo de los 400 euros/m², con un valor un 66% inferior al promedio de Castilla-La Mancha.
Fuente Obejuna (Córdoba)
Fuente Obejuna (Córdoba) encabeza el ranking de los municipios más baratos de España para comprar vivienda durante el segundo trimestre de 2026. Según idealista, el precio medio se sitúa en 369 euros por metro cuadrado, siendo la única localidad junto a Pedro Muñoz que baja de los 400 euros/m². Además, supone un precio un 87% inferior a la media de Andalucía.