El presidente de Chile anula a Azvi dos proyectos de obra pública de 343 millones de euros

El Gobierno de Chile, que encabeza José Antonio Kast, ha confirmado la cancelación de la adjudicación provisional al grupo español Azvi de dos contratos públicos valorados en más de 400 millones de dólares (343 millones de euros).

Se trata de los dos proyectos de los Corredores de Transporte Público Ruta 160 y Ruta 150 y de la autopista Concepción-Talcahuano. José Antonio Kast ha alegado "razones presupuestarias" para justificar la retirada de las adjudicaciones, que se asignaron al grupo sevillano Azvi hace unos meses.

Ambas infraestructuras contemplaban un período de explotación de 20 años y llevaban aparejadas inversiones financiadas a través de un pago por disponibilidad. El programa contaba con la aprobación de los organismos técnicos. De este modo, el Gobierno chileno ha desoído la carta que Azvi envió al Ministerio de Obras Públicas para reducir el alcance del contrato de concesión y recortar los costes de construcción en un 20% sin afectar a los plazos acordados. Sin embargo, Kast ejecutará el proyecto a través de los presupuestos nacionales.

Las empresas españolas de infraestructuras con presencia en Chile, como Sacyr, OHLA, Abertis o el Grupo San José temen que este cambio de política obedezca a que las iniciativas las encargó el Ejecutivo anterior, de Gabriel Boric. En ese sentido, el viraje del Gobierno de Kast puede implicar retrasos de hasta cuatro años y un mayor riesgo financiero para las arcas públicas.