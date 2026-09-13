La industria de la inmigración ilegal

La invasión de Ceuta y la permanencia en sus calles y playas de miles de marroquíes incontrolados vuelve a poner de actualidad el papel de las ONG en el efecto llamada de las mafias que trafican con inmigrantes, que hay que sumar al producido por la política migratoria suicida impuesta por el Gobierno sanchista.

Como hemos explicado en Libre Mercado, la llegada de inmigrantes ilegales pone en marcha dos líneas de negocio, a cual más lucrativa. En primer lugar, tenemos a las mafias que organizan el trayecto desde el norte de África, cobrando precios elevados por una plaza en la patera o la narcolancha de que se trate. Pero el beneficio no se agota cuando los ilegales desembarcan en nuestras costas. En ese momento se pone en marcha otra industria, gestionada por las ONG encargadas de acoger a los inmigrantes cuando pisan suelo español a cargo de subvenciones cada vez más voluminosas, que ha convertido a estas organizaciones, sedicentemente no gubernamentales, en verdaderas empresas de éxito con cargo al bolsillo de todos los españoles.

No es de extrañar que, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, el tráfico de personas se haya convertido en el segundo negocio ilegal más rentable del mundo tras el narcotráfico. La diferencia con el comercio de las drogas es que buena parte de su engranaje en destino es legal y se financia con dinero del Estado.

La inyección de enormes cantidades de fondos públicos contribuye a perpetuar un sistema creado originalmente para atender situaciones de emergencia. Cuanto más gastan las ONG, más dinero reciben, por lo que desaparece cualquier incentivo para introducir criterios de eficiencia en la gestión de esas ayudas. El mantenimiento indefinido de ese enorme flujo de dinero público es lo que propicia que organizaciones como Cruz Roja, Accem y CEAR, por citar tres de las más involucradas en el negocio de la inmigración, cuenten con estructuras burocráticas permanentes, puestos de dirección altamente remunerados y numerosos locales en propiedad para gestionar las subvenciones que reciben sin solución de continuidad.

La industria de la solidaridad con el dinero ajeno emplea hoy en España a cerca de medio millón de personas y tiene en la inmigración su línea de mayor crecimiento y proyección. No olvidemos que por cada menor no acompañado, por ejemplo, la organización a cargo recibe entre 4.000 y 5.000 euros mensuales, una cifra lo suficientemente significativa como para que estas empresas camufladas de ONG presuman de unas cuentas cada vez más boyantes.

Ceuta se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo funciona el negocio de la inmigración ilegal desde que la patera sale de la costa africana hasta que el inmigrante ilegal es acogido por una ONG española. A nadie puede extrañar la falta de empatía de estas organizaciones con la pavorosa situación que atraviesa nuestra ciudad autónoma. Su interés está en seguir explotando un negocio que cada vez proporciona mayores beneficios a costa del bolsillo y de la seguridad de todos los españoles.