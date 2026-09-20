Meloni suspende el impuesto de circulación en Italia

En las últimas semanas se está produciendo en todo el mundo una subida de los precios de los carburantes que está castigando el bolsillo de los conductores, que cada vez pagan más por repostar gasolina o diésel.

En este contexto, algunos gobiernos están aplicando medidas para mitigar esos efectos. En España está vigente en septiembre de 2026 una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro de diésel y de 5 céntimos por litro de gasolina. Italia, además de un recorte temporal del impuesto especial sobre hidrocarburos, ha aprobado una exención del impuesto de circulación para 2027.

Como decimos, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó el miércoles en el Consejo de ministros una reducción del impuesto especial sobre el gasóleo (ya en vigor y vigente hasta el 5 de octubre de este año) y una exención del impuesto de circulación que se aplicará en 2027.

Una reducción del impuesto sobre hidrocarburos…

En el siguiente comunicado, emitido por el propio Gobierno de Italia, podemos leer lo siguiente: "Para mitigar los efectos del aumento de los precios de la energía, la medida reduce temporalmente el impuesto especial sobre los hidrocarburos. La reducción, incluyendo el efecto correspondiente sobre el IVA, es de 12,2 céntimos por litro del 18 al 25 de septiembre de 2026, y de 6,1 céntimos por litro del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2026. En la fase inicial, el beneficio también se extiende al gasóleo de parafina y al biodiésel destinado al consumo como combustible para vehículos".

Para entender cómo se traslada esta medida a la práctica vamos a poner algunos ejemplos:

Imaginemos que queremos repostar 50 litros de gasóleo a 2,3 euros por litro. Entre el 18 y el 25 de septiembre, el recorte de 12,2 céntimos dejaría el precio en 2,178 euros el litro, de modo que esos 50 litros costarían 108,90 euros; sin el descuento, el llenado saldría a 115 euros. Entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre, el recorte de 6,1 céntimos dejaría el litro en 2,239 euros y el depósito de 50 litros, en 111,95 euros.

Y una exención del impuesto de circulación en 2027

Por otro lado, en cuanto a la exención del impuesto de circulación a partir de 2027, esto es lo que dice el comunicado del Ejecutivo italiano:

"El decreto introduce, para 2027, una exención del impuesto sobre vehículos. Esta exención se aplica a las personas físicas propietarias de un vehículo, así como a los contribuyentes como quienes arriendan o alquilen un vehículo, propulsado por gasolina o diésel, incluidos los híbridos, con una potencia no superior a 80 kW. Si una persona posee varios vehículos que cumplen los requisitos, la exención se aplica al de menor potencia" comienza diciendo el texto.

"Quienes no posean vehículos que se ajusten a los límites indicados podrán beneficiarse de la exención para motocicletas o ciclomotores. La medida también se aplica en los territorios de las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas, sujeto a acuerdo con cada provincia autónoma responsable del impuesto, y se acompaña de una transferencia a las regiones y provincias autónomas para compensar la reducción de ingresos. La exención se establece para 2027, con vistas a una posterior abolición del impuesto, que el Gobierno tiene previsto implementar en la próxima ley de presupuestos", concluye el apartado sobre esta medida.

Así pues, el Gobierno italiano está tomando medidas para mitigar el efecto de la subida de los carburantes en el bolsillo de los italianos, un ejemplo que el Ejecutivo español podría seguir en lo que respecta a la exención del impuesto de circulación.