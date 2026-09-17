Una experta aclara si hay un día más barato para echar gasolina

Las subidas de las últimas semanas, tanto del diésel como de la gasolina, han provocado que ambos carburantes estén ya rozando los dos euros por litro, algo que está castigando a los conductores y haciendo que muchos se pregunten si hay formas de abaratar esta factura a la hora de repostar. Hay quienes creen que existe un determinado día de la semana, e incluso alguna hora, en el que el diésel o la gasolina son más baratos, así como un día de la semana en el que estos precios se encarecen.

Para dar respuesta a estas preguntas y conocer cómo se conforma el precio real de los combustibles, en Libre Mercado hemos hablado con la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE). Su directora de Comunicación, Inés Cardenal, nos ha explicado, en relación con si hay un día en el que los precios suban o bajen, que "no, no hay ningún estudio (como el que hace la CNMC de supervisión) que sostenga que hay un día en concreto en el que suban o bajen los precios".

¿Cómo se forman los precios de los combustibles?

A continuación, nos ha explicado cómo se conforman realmente estos precios: "Al final, los precios de los carburantes en el surtidor dependen de las cotizaciones internacionales de los productos ya refinados, de la gasolina y el gasóleo ya refinados que cotizan en sus propios mercados, aunque siempre hablamos del crudo y es un poco la referencia que todos tenemos en la cabeza, pero los precios de los carburantes en el surtidor no dependen del crudo".

"Hay muchos en el mundo, pero en función de dónde esté situado un país, tiene unos mercados de referencia. Igual que en Europa hablamos del crudo Brent, pues para productos refinados los mercados de referencia son el noroeste de Europa y el Mediterráneo, y entonces esta gasolina y este gasóleo cotizan todos los días en esos mercados, en función de su oferta y su demanda. Y es esa cotización internacional de los productos refinados lo que realmente impacta o influye en el precio de los carburantes en el surtidor", nos ilustra Inés Cardenal en referencia a cómo se forman los precios de los combustibles.

También influyen los impuestos

Esta es una de las partes que conforman los precios del diésel y la gasolina, aunque como bien nos explica la directora de Comunicación de AICE "también están los impuestos. Uno es el impuesto especial, que son unos céntimos de euro por cada litro, pero es una cantidad fija. Otro es el IVA que se aplica sobre el precio antes de impuestos sumando el impuesto especial. Por tanto, al ser un porcentaje que se aplica sobre estos dos componentes, el IVA va cambiando. Entonces a mayor precio antes de impuestos, pues mayor IVA. Entonces el IVA también tiene un impacto en el precio".

Le hemos preguntado si es mejor llenar el depósito cuanto antes, en previsión de que los precios sigan subiendo, a lo que nos ha respondido que "no creo que sea bueno hacer llamamientos a repostar, porque no hay una situación de escasez y no sé exactamente qué puede pasar con los precios. No me atrevo a recomendar a nadie que reposte cuanto antes, porque el mercado es muy imprevisible y muy volátil, y cualquier situación puede provocar movimientos al alza o a la baja".

¿Cómo van a evolucionar los precios futuros?

Por último, sobre cómo pueden evolucionar los futuros precios de estos combustibles, desde AICE nos dicen que "va a depender del estrecho de Ormuz, pero bueno, también en los últimos días los ataques que atraviesa Arabia Saudita pues también están teniendo un impacto. Y también la situación en Rusia. En los últimos meses, desde antes de verano, los bombardeos a determinadas refinerías en Rusia también están teniendo un gran impacto en los mercados porque Rusia es un importante exportador de crudo, pero también de productos refinados.

"Y estos ataques lo que han hecho es que por un tiempo prohíba las exportaciones de sus productos refinados. Por tanto, ha sacado del mercado también una parte importante. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación. En estos momentos hay mucha más tensión en precios de estos productos refinados que de crudo, el precio de estos productos refinados está mucho más tensionado porque en el mundo hay también una escasez de capacidad de refino", nos explica esta experta.