La farsa ecologista de los coches híbridos enchufables

Según un reciente análisis del organismo Transport & Environment (T&E) basado en datos publicados por la propia Unión Europea hace una semana, los coches híbridos enchufables estarían emitiendo, de media, seis veces más de lo que indican las pruebas oficiales.

Así puede leerse en este comunicado, donde se expresa que "la diferencia entre las emisiones reales de CO2 de los vehículos híbridos eléctricos enchufables y los resultados de las pruebas de laboratorio se ha ido ampliando cada año desde que se iniciaron las mediciones de emisiones en condiciones reales en 2021". Es decir, existe una diferencia cada vez mayor entre la contaminación que emiten realmente estos vehículos y lo que indican las pruebas de laboratorio.

Los coches híbridos contaminan más de lo que dice la versión oficial

De acuerdo con los datos oficiales, "las emisiones reales de estos vehículos alcanzaron una media de 145 gramos de CO2 por kilómetro, frente a los apenas 24 gramos por kilómetro de las pruebas oficiales. Según los datos que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó el año pasado y que analizó T&E, las emisiones en condiciones reales de los coches híbridos enchufables matriculados en 2023 alcanzaron los 138 g/km, frente a los resultados de las pruebas, que se situaron en tan solo 28 g/km".

El análisis de este organismo señala que, mientras las emisiones reales de los vehículos híbridos enchufables han aumentado un 5% entre 2023 y 2024, las emisiones oficiales se habrían reducido un 15% (de 28 a 24 g de CO2/km). En el siguiente gráfico, elaborado por T&E a partir de los datos de la AEMA, podemos ver cómo cada año se amplía la diferencia entre las emisiones reales y las emisiones oficiales de los coches híbridos enchufables.

Como se puede ver, se ha ido ampliando la brecha entre las emisiones oficiales que dicen producir los coches híbridos enchufables y las emisiones reales. Mientras que desde 2021 a 2024 las emisiones oficiales van cayendo desde los 40 g/km hasta los 24 g/km, las emisiones reales van creciendo desde las 135 g/km aproximadamente a los 145 g/km de CO2.

Contaminan sólo un 14% menos que los coches de combustión

Sin embargo, lo más sorprendente de todo esto es lo que se dice a continuación, y es que "con unas emisiones reales de 145 g/km, los vehículos híbridos enchufables sólo emiten un 14% menos que los coches de combustión convencionales (169 g/km). El año anterior, la diferencia entre los coches híbridos y los coches de combustión era, de media, del 17%, lo que pone de manifiesto que las emisiones de los vehículos híbridos enchufables son cada vez más similares a las de los coches de combustión convencionales".

Los vehículos híbridos enchufables, que como es sabido combinan una batería eléctrica con un motor de gasolina o diésel, representan el 9,8% de las ventas de automóviles en toda la Unión Europea, según este análisis.

En palabras de Isabell Büschel, directora de T&E en España, "los híbridos enchufables son una de las mayores maniobras de greenwashing de la industria automovilística: se comercializan como una solución ecológica, pero en la práctica tienen un grave impacto medioambiental. Además, suponen una auténtica estafa para los consumidores, que acaban pagando mucho más por el combustible de lo que esperaban".

Sea como sea, la cuestión es que, con el paso de los años, parece demostrarse que no existe realmente una diferencia tan sustancial entre los clásicos coches de gasolina y diésel y los modernos vehículos híbridos enchufables, a pesar de que la legislación actual castiga mucho más a los primeros en beneficio de los segundos.