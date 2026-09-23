Lady algoritmos, a la OIT

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado su candidatura oficial para presidir la OIT. Por si acaso, ya hemos donado algo más de 90 millones tanto a la propia OIT, para colocar a Díaz, como a la Organización Mundial de la Salud, para ver si le encuentran un hueco allí a Mónica García.

Ya iremos con Médica y Madre, pero es que lo de Yolanda Díaz es un espectáculo. "Presento mi candidatura desde la conciencia de que sé que la OIT está en peligro", dice con cara de gravedad. Y no se queda ahí: "Pero también, si me permiten, humildemente me avala mi gestión. Primero mi experiencia como abogada (…) y mi gestión en el Gobierno de España. He sido una ministra que he tenido que gestionar muchas crisis (…) emprendí reformas clave que hoy permiten que España tenga récord de ocupación y sea la economía de la OCDE que más crece…".

Vaya por delante que la OIT es un organismo prácticamente vacío de contenido desde su fundación en 1919, y a la que se le atribuyen logros que hubieran llegado sin ella, como el fin del trabajo infantil, o la jornada de 8 horas. Eso sí, cada año quema unos 700 millones de dólares de presupuesto como agencia de la ONU.

De todos modos, vayamos con Yolanda Díaz y sus "méritos". Se siente orgullosa del "récord de ocupación" en España, o de los ERTE que aprobó en pandemia —sí, esos que no sabía definir—, como si los hubiera inventado ella. Pero es que sus reformas ni han terminado con la temporalidad ni han conseguido récord de ocupación. Más bien, nos hemos ganado un gran asterisco. Sí, un asterisco en los informes de Eurostat sobre empleo cada vez que hablan de España, porque no pueden homologarse con el resto de estadísticas de otros países de la Unión. Y es que la reforma de la que tan orgullosa se siente, lo único que ha hecho es llamar fijos discontinuos a los empleos temporales y empleados indefinidos a personas que están cobrando el desempleo. Básicamente ha sacado de las listas del paro oficial a entre 1,5 y 1,7 millones de personas.

También se siente orgullosa de haber disparado el salario mínimo más de un 35% desde que es ministra. Consiguiendo de facto que hoy el empobrecimiento en España sea generalizado con un salario modal —el más habitual en España— que es prácticamente el SMI, y un 85% de la población española que cobra menos de 25.000 euros anuales.

Además, sus mensajes sobre el trabajo son contundentes: "El trabajo desgasta y enferma", "hay que defender el derecho a no trabajar", "hay que politizar la precariedad laboral". También ha sido constante su defensa de la reducción de la jornada laboral con el absurdo argumento de que eso ayuda a mejorar la productividad y porque así "tienes tiempo para hablar con tus amigas".

Pero es que no podemos olvidar que hablamos de la ministra que defendía que "los algoritmos no andan solos por la calle", o que "estamos en el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra", o que "las cosas verticales a veces no son bonitas". En fin, pensándolo bien, igual sí es una candidata perfecta para un organismo de la ONU como la OIT.