Estos días son muchos los empresarios, amigos y conocidos que se acercan a preguntarme qué va a ocurrir el próximo día 29. Es habitual antes de cada cita con las urnas, pero todos intuimos que esta vez no es una elección más. La mayoría sabe que nos jugamos algo mucho más hondo que el Gobierno de los próximos cuatro años. No se dirime una simple alternancia entre más gasto social o mayor rigor presupuestario, ni siquiera entre mano firme o laxitud frente al delito y la inmigración irregular. Lo que se decide este domingo es la supervivencia misma de España tal y como la conocemos.

La gran baza electoral del sanchismo reside en la ingente red de estómagos agradecidos que ha tejido durante su estancia en La Moncloa. No se trata sólo de los subsidios directos, sino de haber engordado cada partida dependiente del erario. Hoy en España, 2,7 millones de personas repartidas en 893.820 hogares viven del Ingreso Mínimo Vital que Pedro Sánchez se sacó de la manga en junio de 2020. A ellos se suman otros cautivos del presupuesto: según la Seguridad Social, hoy hay 631.835 pensionistas más que en 2018, a los que se añaden casi medio millón de empleados públicos adicionales —483.927 más hasta enero de 2025, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas—. En cuanto al desempleo, la media mensual de perceptores en 2026 calca prácticamente las cifras de 2018. Por mucho que Sánchez presuma de liderar la creación de empleo en Europa, la realidad es que el poco trabajo existente se reparte entre más manos y los salarios medios se han desplomado en términos reales. De modo que, ley de nietos aparte, el gran capital político con el que acude a las urnas son esos más de 3,8 millones de nuevos dependientes del presupuesto público alumbrados bajo su mandato.

Pero más allá de esta clientela cautiva, ¿cuál es su verdadero balance? No haber sido capaz de aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura pese a haber manejado más recursos que ningún otro gobernante en la historia de España: 600.000 millones de euros en nueva deuda pública, un exceso de recaudación fiscal y de cotizaciones que supera ya los 218.000 millones anuales respecto a 2018 —tras más de un centenar de subidas de impuestos y el sablazo silencioso de no deflactar el IRPF— y más de 78.000 millones recibidos de los fondos europeos Next Generation, después de haber tenido que renunciar a otros 61.700 millones en préstamos por pura incapacidad de gestión.

Nunca se recaudó tanto en este país, y nunca se gestionó peor. Basta mirar alrededor para comprobar el deterioro acelerado de los servicios públicos e infraestructuras que antes eran motivo de orgullo nacional. Nuestras carreteras acumulan un déficit de conservación superior a los 11.400 millones de euros, con más de la mitad de la red plagada de grietas y baches. Qué decir del ferrocarril: aquella alta velocidad que era la envidia de Europa ha quedado reducida al caos diario, el desplome de la puntualidad, trenes que no cabían por los túneles y la herida abierta de dos tragedias ferroviarias que segaron 116 vidas. Tampoco los aeropuertos escapan a la congestión y a los retrasos crónicos.

Mientras tanto, el supuesto escudo social se ha revelado como una fachada de cartón piedra. Las listas de espera sanitarias baten récords históricos con más de 850.000 españoles aguardando una operación quirúrgica; en dependencia, más de 270.000 personas han fallecido desde 2018 en el limbo burocrático sin llegar a recibir la ayuda que tenían reconocida; y en educación, los informes PISA certifican nuestro hundimiento académico hasta el furgón de cola del mundo desarrollado.

Por no mencionar el empobrecimiento sistemático de España, la fuga de capitales e inversiones, o el modo en el que el Gobierno se ha cargado directamente el mercado de la vivienda hasta convertirlo en un bien inalcanzable para la gran mayoría. Ese es el legado real que se somete a juicio este domingo: una España más endeudada, más frita a impuestos, más empobrecida en términos reales y con unos servicios públicos al borde del colapso, sostenida artificialmente a golpe de chequera pública para comprar voluntades.

Fíjense que no hemos mencionado siquiera la atronadora corrupción que adorna al sanchismo. Quienes acudan a votar pensando únicamente en la nómina o la paguita que hoy reciben del Estado deberían hacerse una pregunta elemental antes de introducir la papeleta: ¿quién va a sostener todo esto cuando se acabe el dinero de los demás? Porque la historia económica demuestra que las redes clientelares siempre acaban devorando al país que las financia. El domingo sabremos si España despierta a tiempo o si prefiere seguir hipotecando su futuro a cambio de un plato de lentejas.