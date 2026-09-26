Abelardo de la Espriella reactiva la exploración petrolera y el 'fracking' en Colombia

Abelardo de la Espriella, ha anunciado este viernes un giro drástico en la política energética del país sudamericano. Durante el acto de toma de posesión del nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, el presidente de Colombia confirmó que su Ejecutivo reactivará "plenamente" la búsqueda y la firma de nuevos contratos de hidrocarburos, abriendo por primera vez la puerta al método de fracturación hidráulica.

De la Espriella argumentó que las medidas adoptadas por la anterior administración izquierdista no representaban una verdadera transformación, sino una dependencia energética perjudicial para la nación. "En la era del Tigre vamos a tener soberanía energética", aseguró el mandatario durante el evento celebrado en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena. Con estas declaraciones, el presidente marca una clara distancia respecto a las políticas implementadas por su antecesor en el cargo Gustavo Petro, durante cuyo mandato Colombia redujo drásticamente la firma de nuevos contratos de explotación de petróleo y gas como parte de una agresiva agenda climática que mermó la capacidad productiva nacional. Ahora, el nuevo Gobierno busca revertir esa tendencia apostando por la libre empresa y el aprovechamiento de los recursos naturales propios.

"Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking, a lo que dé, como dije en campaña, con absolutamente todos los criterios de responsabilidad ambiental", añadió el presidente colombiano. Asimismo, el líder del Ejecutivo hizo un llamamiento a la cordura y pidió "dejar la histeria ambiental" que, a su juicio, ha paralizado el crecimiento económico del sector durante los últimos años.

"Llevar el mayor beneficio para cada ciudadano"

Por su parte, el recién nombrado director de la petrolera estatal, Joaquín Gutiérrez, aseguró que su llegada a Ecopetrol supone el inicio de una nueva era para la compañía. El empresario planteó como principal objetivo convertir nuevamente a la firma en el gran motor de desarrollo y prosperidad para Colombia, superando el estancamiento de la etapa anterior.

"Una alianza basada en la articulación de todos los actores y en la búsqueda de un objetivo esencial: llevar el mayor beneficio para cada ciudadano en cada rincón de la geografía y conseguir que Ecopetrol renazca para cumplir con su verdadera misión", manifestó Gutiérrez. De este modo, la mayor empresa del país pretende recuperar la competitividad perdida y generar riqueza y empleo.

El nuevo responsable de Ecopetrol también sostuvo que la entidad retomará una ruta de eficiencia que le permitirá aspirar a ocupar "los lugares de gloria entre las máximas petroleras del mundo". En su discurso, Gutiérrez vinculó su gestión con la idea de un "renacer" corporativo, alejándose del intervencionismo y apostando por la rentabilidad y la innovación técnica.

La designación de Gutiérrez al frente de Ecopetrol fue anunciada formalmente este jueves por la junta directiva de la multinacional. El empresario y administrador de empresas, que fue el gerente de la victoriosa campaña electoral del actual jefe de Estado, asume el cargo con el reto de maximizar los beneficios y devolver la confianza a los inversores internacionales tras los años de zozobra generados por las restrictivas normativas previas.