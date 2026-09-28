¿Qué ocurre en el INE con Sánchez?

Aunque aparentemente el PIB crece, lo sigue haciendo sobre un componente insano. El consumo final mantiene su crecimiento porque aumenta el gasto público, ya que el consumo de los hogares se ralentiza respecto al crecimiento del trimestre anterior. Igualmente, la inversión desacelera su crecimiento, que es la parte esencial del crecimiento, y la productividad por hora efectiva trabajada sigue cayendo, tanto intertrimestral como interanualmente, lo que muestra que la economía española es menos competitiva.

Adicionalmente, la rebaja del crecimiento que el INE hizo recientemente para 2025 se ajusta más a la realidad, pero realmente le sirve al rebajar el crecimiento intertrimestral del IVTR-2025 del 0,8% al 0,7%, para mantener el crecimiento intertrimestral del ITR-2026 en 0,6% y del IITR-2026 en el 0,7%.

Es decir, el crecimiento se sobreestimó anteriormente, se vendió ese dato como positivo, es revisado ahora a la baja parte de 2025, y eso impulsa, artificialmente, la comparación estadística para 2026, de manera que permite mantener el crecimiento que dieron en los datos de avance, pero realmente se está creciendo por debajo de lo que en su momento estimó el INE.

Variación Trimestral

El Producto Interior Bruto (PIB), medido en términos de volumen, se incrementó un 0,7% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior. Esta tasa fue una décima mayor que la del primer trimestre de 2026. Ambas se mantienen porque se rebaja la del IVTR-2025 del 0,8% al 0,7%, lo cual impulsa artificialmente el dato intertrimestral. Así, retocan al alza el consumo de los hogares del IITR-2026 del 0,7% al 1,2%, pero lo logran al retocar a la baja el del ITR, del 0,6% al 0,3%. Ambos movimientos de tal magnitud —hablamos de disminuir a la mitad el ITR y casi doblar la revisión del IITR— hacen que sea sorprendente, de manera que la rebaja del ITR posibilita la revisión al alza del IITR. No obstante, sorprende mucho ese crecimiento del consumo, cuando los hogares han perdido muchísimo poder adquisitivo.

Fuente: elaboración propia

Mantienen también el crecimiento elevando el gasto público, del 0,3% al 0,5% en la revisión del IITR. En cuanto a la inversión (la formación bruta de capital fijo), la revisión es mucho más sorprendente, al rebajar en la revisión el dato para IITR-2025 (de 0,8 a 0,1), del IIITR-2025 (de 2,1 a 1,7) y del IVTR-2025 (de 2,1 a 1,1), para, así, elevar la del ITR-2026 (del 0,3 al 1) y del IITR-2026 (del 0,4 al 1,4). Son oscilaciones muy importantes, que llevan a la sorpresa.

Fuente: elaboración propia

Así, rebajan todos los datos intertrimestrales de la demanda nacional para tres de los cuatro trimestres de 2025 y del ITR-2026 para elevar el del IITR-2026, haciendo que casi doble el dato de avance (de 0,6 a 1,1).

Fuente: elaboración propia

Eso mitiga el cambio que se produce en el crecimiento de exportaciones de bienes y servicios e importaciones de bienes y servicios en el IITR-2026: si en el avance las exportaciones crecían un 0,8% ahora crecen un 1%, pero las importaciones pasan de un 0,6% a un 2,6%. Este empeoramiento del saldo es compensado con la revisión al alza de la demanda nacional doblando su crecimiento.

Fuente: elaboración propia

Por sectores, igualmente bajan agricultura (de 0,2 a 0,1), industria (del 1 al 0,7) y servicios (del 0,8 al 0,7), compensándolo con la revisión al alza de la construcción (del 0,6 al 1).

Fuente: elaboración propia

Variación interanual

La variación interanual del PIB fue del 2,6% este trimestre, con una rebaja de una décima, pese al artificio estadístico antes comentado con la revisión interanual de 2025, con lo que la desaceleración en el crecimiento es mayor todavía, porque se desacelera sobre cifras del año anterior revisadas a la baja recientemente. De hecho, rebajan el crecimiento interanual de los últimos seis trimestres, y pese a la rebaja en 2025, ni siquiera se puede mantener el crecimiento del avance del IITR-2026, lo que da idea de la magnitud de la desaceleración.

Fuente: elaboración propia

Evolución interanual. Demanda

La misma tónica se repite en tasa interanual: elevan el consumo de los hogares en el IITR-2026 del 3,2 al 3,5, pero rebajan previamente el del ITR-2026 del 3,3 al 3. Hacen lo mismo con la inversión: rebajan el ITR-2026 del 5,5 al 4 y suben la del IITR-2026 del 5,1 al 5,3.

Fuente: elaboración propia

Así, la demanda nacional sube en el IITR-2026 en su aportación al crecimiento del 3,3 al 3,5, pero con rebaja del ITR-2026 del 3,5 al 3. Ello ya genera un efecto estadístico importante, al rebajar el previo y permitir impulsar el siguiente para mantener la comparativa interanual, que logra también rebajando la tasa interanual de muchos de los trimestres previos, por ejemplo, en la inversión. Por sectores, impulsa la agricultura en la revisión y ligeramente la construcción para compensar la rebaja de industria (de 1,8 a 1,4) y servicios (de 3,4 a 2,9), los dos sectores más importantes de la economía. En definitiva, nos encontramos con una alta volatilidad, de nuevo, en las revisiones del INE. Que haya revisiones es algo normal, pero de tal magnitud y con un encaje perfecto en las subidas y bajadas de las rúbricas inferiores que hagan que no se mueva el agregado final resulta muy sorprendente.

Es algo que sucede con mucha asiduidad desde que fue forzado a dimitir el anterior presidente del INE, que coincide cuando Calviño, según sus memorias, dijo que tuvieron que enseñarle metodología al INE porque, a su juicio, infraestimaba el crecimiento y sobreestimaba el IPC.