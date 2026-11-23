Sánchez deja a España muy maltrecha en todos sus ámbitos, desde el institucional al social, pasando, claro está, por el grave deterioro económico estructural a medio y largo plazo, provocado por sus decisiones para mantener un crecimiento insano que le sostenga el crecimiento en el cortísimo plazo, de manera irresponsable.

Dentro de ese crecimiento insano se sitúa el gasto desmedido, tan elevado que ni siquiera la recaudación extraordinaria derivada de la subida de impuestos y del efecto de la inflación en los impuestos indirectos y en el IRPF por no deflactar la tarifa de este último, logran equilibrar, de manera que sigue habiendo déficit y, por ello, nueva deuda que sigue creciendo de manera exponencial, que deja una losa de enormes dimensiones para devolver, sin capacidad de margen para una política contracíclica y con un stock de deuda que junto con la subida de tipos que encarecerá la refinanciación de la deuda actual y la emisión del nuevo endeudamiento del ejercicio corriente, estrechará el margen para las partidas esenciales.

Sánchez ha preferido que el gasto se reparta entre gasto clientelar, gasto innecesario e intereses de la deuda que en gestionar de manera eficiente y dotar presupuestariamente los servicios esenciales, como el mantenimiento de las infraestructuras. Esa decisión de Sánchez nos ha llevado a la situación en la que estamos, con una alta velocidad ferroviaria que ha pasado de ser ejemplo del mundo a ser una red que provoca miedo entre los ciudadanos a la hora de utilizarla. Los datos son los siguientes:

La deuda siguió subiendo con mucha fuerza en el mes de septiembre. Tras el ajuste técnico de julio por el decalaje en el ritmo de refinanciaciones y amortizaciones, pero no en verdadera reducción de deuda, pues la deuda sigue subiendo, al haber déficit, y la tendencia alcista sigue siendo clara e intensa, la deuda volvió a subir en el mes de agosto y volvió a hacerlo en el mes de septiembre.

De esa forma, tras aumentar en agosto en 5.618 millones de euros, la deuda sube en otros 17.569 millones de euros en dicho mes y llega al 100,3% del PIB, superando, de nuevo, el 100%, que pese al aumento del PIB nominal por la inflación y por el componente insano del crecimiento, sube seis décimas respecto a agosto.

El aumento de los ingresos derivado de la inflación mitiga el déficit y, con ello, la deuda en valores absolutos, pero, aun así, el déficit sigue teniendo gran potencia porque se gasta casi todo el nuevo ingreso que se genera.

Así, el cociente entre la deuda y el PIB sigue todavía, en ese entorno del 100%, de manera que ni la recaudación excepcional consigue rebajar claramente el cociente, porque, realmente, se está dedicando dicha recaudación excepcional a incrementar más el gasto.

La deuda sobre el PIB puede rebajarse ficticiamente por efecto estadístico, pero en valores absolutos sigue existiendo, sigue creciendo y sigue acumulándose como una losa para la economía española, tanto por su capacidad para devolverla, como para su capacidad para pagar los intereses por la misma, que drenarán recursos a otros servicios esenciales. Además, como se ha señalado anteriormente, este mes sube también en términos relativos.

Sólo en 2025, la deuda se incrementó en 78.108 millones…

…que con el dato de septiembre se mantiene en más de 50.000 millones en los últimos doce meses, de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, concretamente, 57.800 millones más.

La deuda supera los 1,7 billones de euros y se dirige hacia los 1,8 billones, y se sitúa en julio en 1,769154 billones de euros de endeudamiento, con 600.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (609.817 millones, cerca de 100 billones de pesetas), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.

De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (200,33 millones) —casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, 8 millones cada hora— desde que gobierna Sánchez.

O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 139.121 euros, 2.663 euros más al minuto que el mes anterior.

Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.

Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en más de 66 millones de euros.

El incremento del endeudamiento puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.

Es algo que no se tiene en cuenta, pero que constituye un peligro larvado. Ahora que suben los tipos de interés, con el precio del dinero en la eurozona en el 2,5%; entre el 3,75% y el 4% en la zona dólar; y con el bono estadounidense repuntando en su rentabilidad por encima del 5%, umbral al que ha llegado también el bono francés, aunque ahora se encuentre ligeramente por debajo, en el 4,93%, el enorme stock de deuda que tiene España constituye un peligro para todo el servicio de la deuda, pero, simplemente en el pago de intereses la carga aumentará y drenará recursos para servicios esenciales o incrementará, más todavía, déficit y deuda. Será un lastre más que dejará al nuevo gobierno.

Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad.

Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, con presiones de gasto adicionales muy importantes, acrecentadas ahora con las medidas electorales que está adoptando el Consejo de Ministros de cara a las elecciones.

De esa manera, el déficit estructural español se sitúa alrededor de cuatro puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.

Sin la revisión del PIB extraordinaria del INE, la deuda sería del 105,4% del PIB. Es decir, la revisión extraordinaria del PIB rebaja en 5,1 puntos el cociente:

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de siete años y medio de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 12.212 euros (casi quince veces el incremento del primer año).

De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, siendo los últimos de la UE que conseguimos recuperarnos, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE y al impulso que los últimos ocho años le ha dado el gasto público al PIB, en un entorno económico complicado, además del incremento nominal derivado de la inflación.

Esto impulsa el crecimiento a corto plazo, sobre unos cimientos muy débiles, que perjudican, además, a la estructura económica del medio y largo plazo, debido a la composición insana del crecimiento, donde crece el gasto público en detrimento de la inversión, que no crece como debería, aunque ahora el Gobierno la revise al alza en su cuadro macro y el INE en sus revisiones, dándose un efecto expulsión de la inversión privada por parte del gasto público, con claro ejemplo en la inversión extranjera recibida.

Este empobrecimiento se plasma en el retroceso en el PIB per cápita español al ser comparado con la media de la UE. Mientras Irlanda, por ejemplo, crece muchísimo en PIB per cápita respecto al cierre de 2017, España retrocede en ese período, que coincide con el mandato de Sánchez.

Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.

Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, incrementar la inversión tractora del desarrollo económico, invertir en mantenimiento de las infraestructuras y fomentar, especialmente, la inversión productiva privada, eliminando el efecto expulsión que supone el desmedido gasto público estéril, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados.

Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez, que es confiscatoria e incrementalista de déficit y deuda, en suma, empobrecedora, como se ve con la pérdida de posiciones en la UE en PIB per cápita en paridad del poder de compra. Y se necesita recuperar la confianza y la seguridad jurídica, menoscabadas al no presentar PGE el Gobierno durante los últimos tres ejercicios.