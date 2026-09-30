CIMIC (ACS) se adjudica un proyecto de centro de datos en Hong Kong

Leighton Asia, empresa del grupo CIMIC, se ha adjudicado un nuevo proyecto de centro de datos en Hong Kong por parte de un cliente multinacional del sector tecnológico con el que ya colaboraba.

El alcance de los trabajos abarca el acondicionamiento, las pruebas y la puesta en marcha de una instalación digital a gran escala y de misión crítica. El proyecto se basa en el éxito de Leighton Asia en la ejecución de un anterior desarrollo de un centro de datos para este mismo cliente y supone la continuación de una relación de confianza.

El presidente y director ejecutivo del grupo CIMIC, Roberto Gallardo, afirmó: "Conseguir un nuevo encargo de un cliente con el que ya colaboramos supone un gran respaldo a la experiencia y al compromiso con la excelencia de Leighton Asia. A medida que la demanda de infraestructura digital sigue creciendo en toda la región, estamos bien posicionados para apoyar a los clientes con las capacidades especializadas necesarias para llevar a cabo proyectos complejos de centros de datos".

El director general de Leighton Asia, Brad Davey, declaró: "Esta adjudicación demuestra la confianza que nuestro cliente deposita en Leighton Asia y en nuestro personal. Refleja la calidad de nuestra ejecución continua y nuestra capacidad para proporcionar soluciones especializadas para instalaciones de misión crítica. Estamos orgullosos de seguir consolidando esta valiosa relación y de contribuir a la infraestructura que sustenta el futuro digital de Asia".