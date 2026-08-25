CIMIC (ACS) construirá la mayor infraestructura digital de Australia

CIMIC Group, del grupo ACS, participará en el desarrollo de la Australian Digital Infrastructure Platform (ADIP), una iniciativa nacional de Vocus para ampliar la infraestructura de fibra de alta capacidad de Australia y responder al crecimiento de la demanda vinculada a la inteligencia artificial, los servicios en la nube y los centros de datos.

Su filial UGL ha sido seleccionada por Vocus como socio de desarrollo para la fase inicial del proyecto. Los primeros trabajos se centrarán en preparar la primera ruta propuesta, entre Sídney y Melbourne, antes de que pueda comenzar su construcción.

Una primera conexión entre Sídney y Melbourne

El programa inicial de UGL incluye las actuaciones necesarias para preparar el proyecto. Entre ellas figuran los estudios sobre el terreno, el diseño, la ingeniería, la validación de las condiciones existentes, la relación con los grupos de interés, la gestión del proyecto y la elaboración de modelos de costes.

El objetivo de estos trabajos es reunir la información técnica y económica necesaria para que el proyecto pueda pasar posteriormente a la fase de construcción.

El programa de trabajos preliminares está previsto que comience en agosto de 2026.

La Australian Digital Infrastructure Platform es una iniciativa a largo plazo de Vocus para desarrollar nuevas infraestructuras de fibra de alta capacidad en Australia y en la región de Asia-Pacífico. El proyecto contempla redes de fibra submarinas, conexiones entre las principales ciudades y redes metropolitanas.

Una red para la demanda de inteligencia artificial

Vocus plantea esta plataforma ante el aumento de las necesidades de conectividad de diferentes sectores tecnológicos. Entre ellos figuran la inteligencia artificial, los centros de datos hiperescalables, las plataformas en la nube y los servicios digitales.

El consejero delegado de CIMIC Group, Jason Spears, destacó el papel que tendrá este tipo de infraestructura en la economía australiana. "Una infraestructura digital fiable y de alta capacidad es cada vez más importante para el crecimiento económico y la productividad de Australia".

Spears señaló que CIMIC Group está colaborando con Vocus en el desarrollo de un proyecto de importancia nacional que permitirá reforzar la conectividad entre los principales núcleos de población y apoyar el crecimiento de tecnologías como los centros de datos hiperescalables, la inteligencia artificial y la computación en la nube.

El responsable de CIMIC también destacó que el proyecto permitirá respaldar la expansión de estas tecnologías a medida que aumente la demanda de capacidad digital.

UGL amplía su actividad en infraestructura digital

El director gerente de UGL, Sam Goldsmith, recordó la experiencia de la compañía en proyectos de infraestructura en Australia y vinculó el acuerdo con la expansión de su actividad en el sector digital. "UGL tiene una larga trayectoria en la ejecución de infraestructuras complejas que sustentan el crecimiento y la prosperidad de Australia. Esta colaboración amplía el papel de UGL en el futuro digital de Australia".

Goldsmith añadió que el desarrollo de infraestructuras de fibra de nueva generación permitirá crear la base de conectividad necesaria para atender el aumento de la demanda procedente de los centros de datos, los servicios en la nube y las tecnologías basadas en inteligencia artificial.

El acuerdo también refuerza la relación de UGL con propietarios y operadores de infraestructuras del país. Según CIMIC Group, la compañía queda posicionada para participar en futuras fases de la Australian Digital Infrastructure Platform a medida que la iniciativa se extienda por Australia.

Vocus quiere anticiparse al crecimiento de la IA

El director de tecnología de Vocus, Nikos Katinakis, explicó que el objetivo de ADIP es anticiparse a las necesidades de infraestructura que traerá el crecimiento de la inteligencia artificial. "ADIP consiste en construir la infraestructura digital que Australia necesita para respaldar la próxima ola de crecimiento de la IA y posicionarse como un centro líder de IA para el Sudeste Asiático".

Katinakis explicó que Vocus trabaja con distintos socios para anticiparse a la demanda y proporcionar a las compañías de inteligencia artificial, servicios en la nube y centros de datos la infraestructura necesaria para desplegar sus tecnologías a gran escala en Australia y la región.

La primera fase se centrará en la ruta entre Sídney y Melbourne, pero la estrategia de Vocus contempla desarrollar progresivamente nuevas infraestructuras de fibra de alta capacidad en diferentes puntos de Australia y la región de Asia-Pacífico.

CIMIC Group es un grupo de ingeniería, construcción, servicios integrados y recursos naturales que forma parte de ACS. Entre sus compañías se encuentran CPB Contractors, Leighton Asia, UGL, Sedgman y Thiess, además de Pacific Partnerships, su división de desarrollo e inversión, y EIC Activities, su consultora interna de ingeniería.

La compañía señala que sus actividades abarcan proyectos en alrededor de 20 países y que cuenta con unos 39.000 empleados.