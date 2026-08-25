Un tornado deja 41 heridos y 300 edificios dañados en el sur de Francia

El sur de Francia se ha visto gravemente golpeado este lunes tras el paso de un destructivo fenómeno meteorológico. Al menos 41 personas han resultado lesionadas como consecuencia de un fuerte vendaval que azotó la población de Pomas, situada en las proximidades de la histórica ciudad de Carcasona, en el departamento de Aude. Las autoridades locales han confirmado que la fuerza del viento ha provocado severos daños estructurales en un elevado número de edificaciones, afectando directamente a unos 300 inmuebles de esta pequeña comuna gala.

A través de un comunicado oficial emitido a última hora de la tarde, concretamente a las 22:30 hora local, la Delegación del Gobierno en la región detalló la magnitud de la emergencia. De la cuarentena de víctimas registradas hasta el momento, los servicios médicos han determinado que 15 ciudadanos precisaban ser evacuados de urgencia a un centro hospitalario cercano para recibir tratamiento especializado, debido a la gravedad de las contusiones y heridas sufridas durante el repentino embate de la tormenta.

El dispositivo de emergencia

Para hacer frente a esta crisis, la Prefectura ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia. Más de un centenar de bomberos, apoyados por equipos técnicos especializados, trabajan sin descanso sobre el terreno. Las labores principales se centran ahora en asegurar los edificios más dañados por las fuertes rachas de viento, prestando especial atención a las plantas bajas para mitigar el riesgo de derrumbes. Dada la amplitud de los destrozos, el mando de operaciones ha solicitado el envío de refuerzos procedentes de los departamentos limítrofes para agilizar las tareas de desescombro y asistencia a los damnificados.

Este episodio de clima adverso no se ha limitado a la zona de Aude. Un amplio frente tormentoso ha barrido gran parte de la mitad sur del territorio, desatando un importante caos en las principales redes de comunicación y obligando a las autoridades a tomar medidas. El transporte aéreo, ferroviario y viario ha sufrido alteraciones notables que han dejado a miles de pasajeros atrapados a la espera de una mejora paulatina en las condiciones atmosféricas.

🔴 Intempéries - Point de situation sur les transports. 路 Dans le domaine routier, des restrictions de circulation, avec notamment des abaissements de vitesse maximale autorisée, ont été prises sur l'ensemble des autoroutes et routes nationales en zone Sud. 馃毄 Dans le domaine… https://t.co/FNMgxlbM0p — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) August 24, 2026

En este sentido, el titular de Transportes, Philippe Tabarot, se ha dirigido a los ciudadanos a través de su cuenta oficial en X para hacer un balance de las incidencias. El ministro ha explicado que la fuerte actividad eléctrica y las intensas lluvias han obligado a suspender o retrasar decenas de vuelos en los aeropuertos de Burdeos, Toulouse, Marsella y Niza, extendiendo las graves perturbaciones incluso a las terminales de París. Asimismo, el tráfico de trenes permanece interrumpido entre Narbona y Sète, con numerosas cancelaciones de trayectos regionales en Nueva Aquitania y cortes puntuales en Saint Pierre de Corps a causa de fallos en el suministro eléctrico.