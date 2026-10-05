La nueva revolución energética de Texas

Todo conocedor del mercado eléctrico norteamericano sabe que Texas tiene el mercado más libre de Estados Unidos, y no por casualidad. La red de dicho Estado la gestiona Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), el único operador del país que queda fuera de la jurisdicción de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). La excepción no es ningún capricho, sino que se justifica precisamente porque la red en cuestión no cruza ninguna frontera estatal.

Esa independencia, que se remonta a decisiones tomadas en los años 30 para evitar la injerencia federal, ha permitido diseñar las reglas del mercado sin caer bajo la tutela de Washington y, dada la tendencia política promercado que resulta predominante en Texas, el resultado ha sido un mercado mayorista como ningún otro.

El modelo funciona bajo el esquema energy-only, puesto que no existe un mercado de capacidad regulada y los generadores solo cobran por la electricidad que efectivamente producen, no por tenerla disponible "por si acaso", como ocurre en buena parte de Europa. La generación mayorista se liberalizó en 1995 y la distribución minorista, en 1999. En la práctica, se ha sustituido el viejo modelo monopolístico y vertical por uno de competencia abierta entre comercializadoras privadas.

La consecuencia práctica es que los consumidores texanos eligen libremente proveedor, tipo de contrato y duración. Lo hacen a partir de docenas de comercializadoras que compiten por ofrecer un precio más bajo, unas mejores condiciones y/o una mezcla energética del gusto del consumidor. Ese marco (sin mercado de capacidad, sin injerencia del Gobierno federal y con competencia real entre generadores) es el terreno institucional en el que luego germina la innovación tecnológica: menos permisos administrativos, menos monopolios que sortear, más incentivo a invertir rápido, etc.

Del fracking a la geotermia

Ese mismo terreno es el que hizo posible la revolución del fracking. La fracturación hidráulica llevaba usándose desde los años 40, pero no fue hasta los 90 y los 2000 cuando, combinada con la perforación horizontal, disparó la producción de petróleo y gas de esquisto hasta niveles que nadie anticipaba. Estados Unidos se convirtió en exportador neto de petróleo por primera vez en 75 años a finales de 2018, con envíos de crudo alcanzando un récord de 3,2 millones de barriles diarios esa misma semana.

La Cuenca Pérmica, bajo suelo texano, se convirtió en el epicentro de ese auge: gracias a las nuevas tecnologías de perforación, el país duplicó su producción de petróleo en una sola década, mientras que la producción de gas natural creció de manera similar. El efecto sobre los precios mundiales fue directo: más oferta, menor poder de fijación de precios para la OPEP y una Texas que pasó de ser sinónimo de pozos tradicionales a ser el laboratorio de la tecnología energética más disruptiva del siglo.

Pues bien, esa misma tecnología es la que ahora se pretende trasplantar a la geotermia, una vieja fuente de energía que nunca ha terminado de despegar por cuestiones técnicas y de precio. La premisa es la following: bajo tierra hay calor suficiente para generar electricidad en cualquier parte del planeta, el problema es que, salvo en zonas volcánicas o de aguas termales próximas a la superficie, hay que perforar varios kilómetros para llegar a rocas lo bastante calientes.

Esa perforación profunda puede representar más de la mitad del coste total de un proyecto geotérmico, lo que históricamente ha dejado a esta fuente de energía limitada a un puñado de países con una geología muy particular que resulta especialmente favorable para este tipo de producción energética, como serían los casos de Islandia o Kenia.

Bajo gobierno de Donald Trump, y en el marco de su agenda de "abundancia energética" para Estados Unidos, el Departamento de Energía se propuso romper esa barrera y lanzó el programa Enhanced Geothermal Shot (EGS) con la meta de recortar el coste de este tipo de proyectos desde el entorno de los 400-500 dólares por megavatio-hora hasta una horquilla de 40-50 dólares por dicha unidad de producción.

La vía para lograrlo pasa explícitamente por la importación del sistema que revolucionó la práctica diaria del sector de hidrocarburos: se trata de combinar perforación horizontal, sensores de fibra óptica y fracturación controlada de la roca, incorporando así dichas tecnologías y procesos para maximizar el contacto con el calor y hacer circular el agua de manera más eficiente. Se trata, dicho de otro modo, de llevar el fracking a la geotermia.

La apuesta ha empezado a andar con especial fuerza en Texas, donde se están autorizando numerosos proyectos de este tipo gracias al atractivo modelo de mercado que ofrece ERCOT. Una instalación desarrollada por SAGE Geosystems, por ejemplo, ha desplegado alrededor de 115 millones de dólares en el Condado de Atascosa, donde ha sido capaz de desarrollar un sistema de generación que entrega electricidad las 24 horas del día a un coste de aproximadamente 100 dólares el megavatio-hora.

Texas no es el único territorio donde se están dando mejoras, puesto que también hay proyectos de este tipo en Colorado, Nevada o Utah. De hecho, empresas como Google llevan varios años abasteciendo algunas de sus infraestructuras con este tipo de energía. Y, como es lógico, esto facilitará el abaratamiento progresivo de esta tecnología, que de hecho ya ha pasado de la horquilla de 400-500 dólares/megavatio-hora que alcanzaba al comienzo del proyecto EGS a los niveles de aproximadamente 100 dólares que hoy se alcanzan en desarrollos como los de Texas.

El paralelismo con el fracking petrolero y gasístico es, por tanto, algo más que una metáfora periodística: es la misma industria de servicios de perforación, con el mismo "saber hacer" y, en no pocos casos, operando en las mismas cuencas y zonas donde ya se extraen los hidrocarburos.

Estos productores están aplicando su curva de aprendizaje a un recurso distinto y, si el patrón se repite, la geotermia podría dejar de ser una fuente de nicho geográfico para convertirse en una energía limpia, disponible las 24 horas y competitiva en coste en cualquier punto del mapa, replicando exactamente el mismo salto de escala que en su día protagonizaron con el fracking el petróleo y el gas de esquisto.