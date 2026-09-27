Cómo el Estado aumenta las emisiones de CO2: el efecto de subsidios y regulaciones

Cuando se habla del cambio climático, el debate suele presentar al Estado como el actor encargado de corregir las emisiones generadas por empresas y consumidores. Sin embargo, una parte importante del problema tiene precisamente su origen en decisiones gubernamentales. Los subsidios a los combustibles fósiles abaratan artificialmente la gasolina, el diésel, el carbón y otras fuentes de energía contaminantes, de modo que incentivan un consumo superior al que se produciría si los precios reflejasen plenamente su coste.

La magnitud del efecto es considerable, como ha puesto de manifiesto el economista Vincent Geloso, de la George Mason University, en un abarcador trabajo dedicado a esta cuestión. El investigador rescata, por ejemplo, un estudio del Banco Mundial que estimó que la desaparición de los subsidios habría permitido reducir las emisiones alrededor de un 7%. Investigaciones posteriores han elevado el impacto potencial, hasta el punto de que los economistas Burniaux y Chateau calculan que eliminar estas ayudas reduciría aproximadamente un 10% el nivel de emisiones previsto para 2050.

El mecanismo es relativamente sencillo. Si producir o consumir un combustible contaminante cuesta 100, pero el Estado subvenciona 20, el consumidor termina lidiando con un precio de 80. Como consecuencia, consume más de lo que consumiría a precio de mercado.

En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía ha estimado que, en los países con este tipo de ayudas, el precio medio pagado por los consumidores ronda el 78% del precio de mercado (dicho de otra forma, la subvención implícita rondaba el 22%). Entre los grandes países donde estas políticas han tenido especial importancia figuran China, India, Rusia, Irán, Nigeria, Venezuela, Indonesia o México.

El problema es que estas ayudas no solamente aumentan las emisiones: también generan pérdidas económicas muy significativas. Un cálculo de Lucas Davis cifró en casi 50.000 millones de dólares anuales la pérdida derivada únicamente de los subsidios a la gasolina y el diésel. Peor aún: al incorporar las externalidades provocadas por el mayor consumo, la factura ascendía a 92.000 millones. Otra estimación más amplia, que incluye carbón, otros combustibles fósiles y efectos sobre el crecimiento, situó el coste agregado cerca de los 5 billones de dólares, equivalentes al 6,5% del PIB mundial.

Estas ayudas tienen, de hecho, un efecto regresivo. Al subvencionarse el consumo de energía de manera generalizada, los hogares con mayor capacidad de gasto tienden a capturar una parte superior del beneficio. El resultado es una política que puede simultáneamente aumentar las emisiones, reducir la eficiencia económica y distribuir una parte importante de sus ventajas hacia quienes menos necesitan apoyo.

Los combustibles fósiles son solamente el ejemplo más evidente. El estudio recuerda otros casos en los que la intervención pública puede elevar indirectamente las emisiones:

Las tarifas eléctricas artificialmente bajas pueden disparar el consumo, generando un uso ineficiente de la energía .

. Las subvenciones agrícolas pueden mantener terrenos en explotación que, de otro modo, podrían volver a convertirse en superficies forestales capaces de absorber CO2.

pueden mantener terrenos en explotación que, de otro modo, podrían volver a convertirse en superficies forestales capaces de absorber CO2. Determinadas regulaciones del transporte pueden encarecer las alternativas menos contaminantes o desplazar mercancías hacia medios con mayores emisiones.

La tesis de Vincent Geloso rompe con una visión demasiado simplista de la cuestión ambiental, rechazando mirar la acción del Estado como una intervención reductora de emisiones cuando, en la práctica, sus políticas tienen con frecuencia el efecto opuesto. De ahí surge el concepto de cambio climático 'estatogénico', en alusión a la naturaleza estatal de estas emisiones.

Con esta expresión, Geloso subraya que una parte notable de las emisiones son originadas o amplificadas por decisiones públicas que distorsionan precios e incentivos. Y, según los estudios recopilados por Geloso, prescindir de estas políticas podría reducir hasta alrededor de un 10% las emisiones proyectadas para 2050.