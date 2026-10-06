Desmontando el desahucio de Charo: debe 20.000 euros a una octogenaria

El último intento de convertir en víctimas del sistema a una persona que sufre un desahucio ha ocurrido en Andalucía; en concreto, en Jaén. Se trata de Charo, una mujer de 30 años que había alquilado, junto con su marido, un piso en la avenida de Barcelona de la ciudad andaluza por 360 euros hace cinco años.

De este caso llaman la atención tres cuestiones. En primer lugar, según apuntan en Canal Sur y Jaén Hoy, Charo dejó de pagar la renta al poco de alquilar el piso. Por otro lado, la deuda que ha contraído con los propietarios de la vivienda asciende a 20.000 euros. Por último, la dueña, Francisca Ortiz, es una señora de 76 años que busca recuperar su vivienda.

Se ha ejecutado el desahucio de Charo, su pareja y sus dos hijos, de siete y un año, en la avenida de Barcelona de Jaén, pese a los últimos intentos legales de su abogado para frenarlo. El Juzgado rechazó la suspensión solicitada por la PAH, que había acreditado la situación de… pic.twitter.com/70vuN3LIhn — Hora Jaén (@HoraJaen) October 6, 2026

Uno de los hijos de la propietaria, Francisco, ha explicado en Jaén Hoy que se trataba del tercer intento de desahucio, ya que Charo llevaba desde 2021 sin pagar el alquiler ni los gastos de luz y agua. Cuenta, además, que la madre compró el apartamento para que lo disfrutara otro de sus hijos, que murió de forma prematura. Como tuvo que hacerse cargo de la hipoteca, decidió alquilarlo. En este momento es cuando aparece Charo. Francisco afirma que la inquilina pagaba de manera irregular y, más tarde, cesó por completo.

Asimismo, Francisco comenta que el desahucio no se debe a una subida del alquiler o al vencimiento del contrato, sino a que no se hacen cargo de los gastos de la vivienda. "Aquí no se le echa porque haya incumplido el contrato o porque se le haya subido el alquiler. Nunca se le ha subido el alquiler. Es simplemente porque no se hace cargo de los gastos de la vivienda ni de nada", ha aseverado el hijo de la propietaria. También argumenta que su madre se siente "afectada" por la situación y ha añadido que Charo "no cumple con sus obligaciones".

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha realizado una concentración contra el desahucio y la hermana de Charo, Manoli, ha afirmado que "no nos vamos a resistir" y que "no tienen una alternativa".