El PSOE enseña su modelo de vivienda: edificios en ruinas al más puro estilo cubano

Hace escasos días comenzó la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre, y el PSOE ya ha mostrado cuál será una de sus bazas para lograr la reelección de Pedro Sánchez como presidente: la vivienda, para la que ha escogido el eslogan "Con V de Vivienda".

Tras más de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, en los que ha empeorado el acceso a la vivienda para el conjunto de los españoles, han desaparecido casi 400.000 ofertas de vivienda en alquiler desde 2021 y la brecha entre los hogares creados y las casas construidas cada año ha superado las 700.000 unidades, parece que el PSOE ha encontrado el modelo de vivienda que desea extender por todo el país: casas en ruina como las que podríamos encontrar en La Habana —Cuba—.

Así se desprende, al menos, de las propias publicaciones del PSOE en su cuenta de X, donde el pasado 10 de octubre lanzó la siguiente retahíla de posts:

🏠 Dos formas de entender la vivienda. 🧵⤵️ pic.twitter.com/QJMdZaDRbQ — PSOE (@PSOE) October 10, 2026

"Dos formas de entender la vivienda", acompañado de una imagen en la que se observa claramente el deterioro de la fachada de las viviendas.

🌹 La vivienda, un derecho para todos. pic.twitter.com/Lv4vB1o9OI — PSOE (@PSOE) October 10, 2026

"La vivienda, un derecho para todos". En este caso, la situación es incluso peor que en la imagen anterior, ya que el deterioro está más avanzado y parece una fotografía propia de un país tercermundista.

Incluso en la siguiente publicación, en la que anuncian que darán "dinero público para vivienda. No para lujos", puede verse que tanto la fachada de esa vivienda como la del edificio contiguo están deterioradas.

Dinero público para vivienda. No para lujos. pic.twitter.com/3AJ7RS2Cbi — PSOE (@PSOE) October 10, 2026

Dado que ambas imágenes han sido generadas por inteligencia artificial y, por tanto, responden a las indicaciones que le ha dado una persona, parece evidente que se ha buscado reflejar ese aspecto de ruina o abandono de los edificios y viviendas que aparecen en los posts del PSOE.

El "modelo" de vivienda cubano

Después de ver cuál es el "modelo" de vivienda del PSOE para todos los españoles, es inevitable que nos recuerde a los edificios que pueden encontrarse en cualquier rincón de La Habana. A continuación, mostramos algunas imágenes tomadas en 2016 en la capital cubana, en los alrededores de su casco antiguo, en las que se aprecia lo mucho que se parece el modelo del PSOE para España al modelo castrista para Cuba.

En esta imagen puede verse el estado ruinoso de los edificios mientras pasa uno de los clásicos coches americanos que circulan por Cuba.

En la siguiente imagen también aparece una escena muy parecida a la que el propio PSOE ha publicado en los posts que hemos visto antes: varias personas conversando en el portal de un edificio con la fachada deteriorada.

Así pues, el PSOE ha pasado de no hacer nada positivo por la vivienda —negativo, mucho— y de prometer cientos de miles de viviendas sociales a poner como ejemplo de "vivienda para todos" edificios en ruinas y de aspecto insalubre, como los que pueden verse en lugares como Cuba. La realidad es que las políticas que el partido del Gobierno se empeña en seguir aplicando acaban desembocando en un país con este tipo de viviendas.