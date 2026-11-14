Un hombre tendrá que devolver 3.079 euros del IMV por cobrar cuatro veces lo que le tocaba

Un hombre tendrá que devolver más de 3.000 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Seguridad Social después de haber cobrado, durante diez meses, de enero a octubre de 2022, una cantidad superior a aquella a la que tenía derecho. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que debe reintegrar 3.079,72 euros, ya que, según sus ingresos, le correspondía cobrar mucho menos. La sentencia se puede leer aquí.

Este caso tiene su origen el 1 de julio de 2020, tan sólo un mes después de la puesta en marcha del IMV, cuando un hombre de Madrid, al que la sentencia llama Genaro —un nombre ficticio para proteger su identidad—, solicitó la prestación. Sin embargo, no fue hasta el 1 de octubre de 2021 cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció el derecho a cobrarla.

Entre enero y octubre de 2022, Genaro cobró 409,51 euros al mes, lo que suma un total de 4.095,37 euros. El problema es que esa cuantía se había calculado con sus ingresos de 2020, que fueron de sólo 985,03 euros, porque el INSS aún no disponía de su declaración de la renta de 2021. Este dato es clave, ya que en 2021 los ingresos del beneficiario se habían disparado: según su propia declaración, obtuvo 4.680,81 euros netos por rendimientos del trabajo.

De 409 a 101 euros al mes

El 28 de diciembre de 2022, la Seguridad Social recalculó la prestación con los datos de 2021. El resultado fue que, con una renta garantizada de 5.899,56 euros anuales para 2022 y unos ingresos de 4.680,81 euros, al beneficiario sólo le correspondían 101,56 euros al mes. Es decir, durante ese tiempo debería haber cobrado una cuarta parte de lo que realmente percibió.

No obstante, no fue hasta un año y medio después cuando la Seguridad Social le reclamó la diferencia. El 28 de junio de 2024 abrió de oficio la revisión de la prestación de 2022. Intentó notificárselo en dos ocasiones por correo en su domicilio, sin éxito, y acabó publicándolo en el BOE el 13 de agosto de 2024. El 9 de diciembre de 2024, el INSS declaró oficialmente la percepción indebida de 3.079,72 euros, correspondientes a los meses de enero a octubre de 2022, y se lo notificó a Genaro por vía electrónica al día siguiente.

Genaro presentó una reclamación administrativa previa y después demandó al INSS ante el Juzgado de lo Social n.º 4 de Madrid, que dio la razón a la Seguridad Social en una sentencia del 11 de julio de 2025. Ante ello, el beneficiario recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Su defensa sostenía que había actuado de buena fe, que aportó información veraz y que autorizó la consulta de sus datos tributarios, por lo que el exceso sería imputable exclusivamente al INSS. Alegaba además una "expectativa legítima" de conservar el dinero, un retraso administrativo de casi veinte meses y una carga económica desproporcionada dada su vulnerabilidad.

No hubo error de la Administración

El TSJ de Madrid, por su parte, rechaza todos sus argumentos. Los magistrados recuerdan que el IMV se reconoce de forma provisional desde la solicitud, para atender situaciones de vulnerabilidad, "sin perjuicio" de comprobar después si debe consolidarse cuando se conozcan los ingresos reales. También señalan que el beneficiario no desconocía esos ingresos, porque fue él mismo quien los declaró a Hacienda en su IRPF.

Por lo tanto, concluye el tribunal madrileño, no hubo un reconocimiento erróneo imputable a la Administración. Así pues, Genaro deberá devolver a la Seguridad Social más de 3.000 euros cobrados indebidamente durante diez meses, en los que percibió una cantidad unas cuatro veces superior a la que le correspondía por ley.