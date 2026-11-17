En noviembre muchas personas aprovechan los días de oferta y bajadas de precios para empezar las compras de cara a la Navidad. Pero muchas personas no conocen las diferencias entre el Black Friday y el Cyber Monday.

El Black Friday tiene lugar el siguiente viernes después del Día de Acción de Gracias, este 2026 este día será el 27 de noviembre. El origen tiene lugar entre la década de los años 50 y 60 en Filadelfia para designar al atasco de tráfico formado el día después de Acción de Gracias con motivo de la aglomeración por las compras navideñas y coincidiendo con la celebración de un partido de fútbol. A partir del 2013 las grandes empresas y plataformas lo convirtieron en un evento de consumo que aprovechar para cambiar de los números rojos (negativos) a los números negros (positivos).

En un primer momento el Black Friday nació en las tiendas físicas, una rebaja en los precios para alentar aún más el consumo, aunque a día de hoy muchos prefieren hacerlo de forma online. El primer punto donde se diferencian es en los productos que se suelen comprar en cada una de las dos ocasiones, mientras que en el Black Friday hay una gran variedad de productos de moda, cosmética, culturales, juguetes o del hogar. Por su parte, el Cyber Monday está orientado a los productos tecnológicos, informáticos y artículos digitales.

Hoy en día los conceptos de ambos han variado y se han adaptado a la demanda del mercado y de la sociedad. Las empresas en ocasiones ya no hacen únicamente Black Friday sino que lo amplían a varios días o incluso toda una semana. Para aprovechar eficazmente estos descuentos y no caer en falsas rebajas de precios, lo más aconsejable es estar al tanto de aquellos productos que tengamos seguro que queremos comprar.

Es aconsejable que si ves algo a un buen precio a principios de la semana lo compres porque el stock es limitado en estas ocasiones y suele venderse muy rápido. Algunas personas optan también por añadir sus productos favoritos a la cesta para tener más rapidez y agilidad a la hora de comprarlos. También puede ser útil comparar los precios que hay en las tiendas físicas y online.

El Cyber Monday se celebra el lunes después del Black Friday, se recomienda buscar las liquidaciones en stock y también los servicios y suscripciones. Incluyendo aquí opciones más baratas de vuelos y reservas de hoteles.

¿Qué consejos o trucos aplicar para no comprar por impulso?

Fijar un precio límite que estés dispuesto a pagar , en economía esto se conoce como DAP y funciona para saber cuánto está un cliente dispuesto a pagar por un producto en función de la competencia de este y otros factores de mercado. Aplicar un límite propio puede ayudarnos a declinar precios que no sean ofertas ambiciosas y encontrar mejores precios y productos.

, en economía esto se conoce como DAP y funciona para saber cuánto está un cliente dispuesto a pagar por un producto en función de la competencia de este y otros factores de mercado. Aplicar un límite propio puede ayudarnos a declinar precios que no sean ofertas ambiciosas y encontrar mejores precios y productos. Tener cuidado con la política de devoluciones , asegurarse de que pueden devolverse ciertos productos hasta después de Reyes si es que lo compras con esa finalidad.

, asegurarse de que pueden devolverse ciertos productos hasta después de Reyes si es que lo compras con esa finalidad. Activar alertas en los productos o boletines de las tiendas que te interesen para recibir información de las mejores ofertas.

En resumen, el Black Friday es más general en sus categorías de productos pero si hay algún producto tecnológico que quieres es mejor mirarlo desde ese día y no esperar al Cyber Monday porque en ocasiones el lunes ya no queda el stock de ciertos productos y son las ventas de aquellos que quedaron en stock tras el viernes.