Los comercios de Sol miran a la Navidad en la era posacampada

Un día después del desalojo de la acampada que se ha apoderado durante 38 días de la Puerta del Sol, una nueva normalidad comienza a tomar la plaza y las calles aledañas. Quienes tal vez notan más esta diferencia en el ambiente son los comerciantes de los establecimientos del entorno, que desean remontar las caídas de sus ventas.

Por ejemplo, la dependienta de una heladería situada frente al kilómetro cero de la capital ha manifestado su confianza en dejar atrás las pérdidas, ya que "ha hecho muy buen tiempo" en el último mes y no han podido vender nada con la concentración, cifrando unas pérdidas del 50%.

Menos optimista se ha mostrado Nara, la responsable de una tienda de souvenirs, que ha expresado que ya ha pasado su temporada alta y que noviembre es un mes "bastante flojo" para ellos. No obstante, ha apuntado que posiblemente les vaya mejor en diciembre o principios de enero.

La acampada, más dañina que el 15-M

Precisamente el foco está puesto ahora en la Navidad, donde cobran protagonismo productos como turrones o roscones. José Laguna, representante de La Mallorquina, ha reconocido la reducción de los ingresos en fechas importantes para su comercio (entre las que se encuentran el Día de la Hispanidad o el reciente Día de Todos los Santos), pero ha sostenido que su perspectiva de cara a la campaña que se avecina es "mucho más positiva".

Una esperanza que ha compartido la propietaria de una perfumería, que ha preferido declarar bajo anonimato. Sin embargo, ha admitido "una cierta incertidumbre y miedo a que la situación no mejore". Para ella y las dependientas del local el temor persistió la pasada noche, cuando varias personas amenazaron con volver a acampar en la Puerta del Sol, lo que motivó la intervención de los agentes de la Policía.

A propósito de la violencia, desde los dos negocios anteriormente mencionados han señalado que el impacto económico de la protesta ha sido peor que el 15-M, la acampada de mayo de 2011 en la que los jóvenes se instalaron en Sol como método de protesta contra el sistema político. Además, tal y como ha resaltado Laguna, en esta ocasión los acampados han ocupado mayor superficie de la plaza y han sido más "violentos".

Serrano y Novillo arropan a los comerciantes

Este miércoles el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el candidato popular por Madrid al Congreso de los Diputados, Carlos Novillo, han visitado los comercios de las inmediaciones. Novillo ha celebrado que la plaza haya recuperado "lo que siempre ha sido", calificándola de un "espacio de libertad" y "símbolo" de España.

Al renglón seguido, se ha preguntado "qué ha cambiado" desde que se estableció el asentamiento hasta la decisión tomada por la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, de levantarlo. En sus palabras, se debe a que "ya no le interesa políticamente" al Gobierno, al que ha acusado de volver a "degradar el espacio de todos", a "favorecer la ocupación" y a "generar un precedente" en virtud del cual "da a entender que da igual saltarse el orden y la ley si el interés político está por encima de la libertad de los ciudadanos".