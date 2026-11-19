A sólo diez días de las elecciones generales, Pedro Sánchez se ha lanzado a la desesperada en busca del voto de los jóvenes de 18 a 25 años con la propuesta de un bono deporte de 200 euros al año. La medida, sin embargo, no figura en el programa electoral del PSOE para el 29 de noviembre, pese a que el presidente ha asegurado que "no nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral".

Este es el post que el propio presidente del Gobierno ha publicado en su cuenta de X:

Este #29N, ¡todo el mundo votando! 🔥 200€ en un nuevo Bono Deporte para que nada te frene. No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral. 🏀 #LaFuerzaDeLaGente 🌹 pic.twitter.com/0bKlX8W2mP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2026

"Si tienes entre 18 y 25 años, tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de deporte de 200 euros al año. Para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito. Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, todo el mundo votando".

Más de 4.000 respuestas a su post en X

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar: el mensaje de Pedro Sánchez, publicado a las 8:45 de este jueves, acumula ya más de 3.000 respuestas, sin contar con los 1.400 tuits citados que tiene su publicación. Estas son algunas de las más llamativas que ha recibido el presidente del Gobierno.

No te puedes independizar con 36 años pero te regalo 200€ — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) November 19, 2026

"No te puedes independizar con 36 años, pero te regalo 200 euros", le respondía el usuario "Anonymous Tabarnia" en uno de los posts más destacados. Era una clara alusión a que, mientras los jóvenes no pueden emanciparse, al Gobierno le preocupa darles un bono de 200 euros para hacer deporte.

Otro tuitero compartía una imagen en la que se ve a Pedro Sánchez repartiendo dinero por la calle, aunque con la cartera de otra persona.

"Mira, Pedro Sánchez está repartiendo dinero", dice el hombre, a lo que su mujer le responde: "Tiene tu cartera, Paco".

Daniel Lacalle, economista y colaborador de este medio, también aprovechó para responder al presidente del Gobierno:

Bono Deporte pagado con más impuestos a tus padres para que te entretengas mientras Pedro Sánchez te manda al paro y, si trabajas, se lleve cada vez más de tu sueldo. No se está tirando un triple, es socialismo de toda la vida. pic.twitter.com/qKXg4vdyxi — Daniel Lacalle (@dlacalle) November 19, 2026

"Bono Deporte pagado con más impuestos a tus padres para que te entretengas mientras Pedro Sánchez te manda al paro y, si trabajas, se lleve cada vez más de tu sueldo. No se está tirando un triple, es socialismo de toda la vida", respondía el economista.

También ha tenido repercusión la respuesta del usuario "Gildo", con una imagen en la que Pedro Sánchez le pide al genio de la lámpara "una España mejor" y el genio, para cumplir el deseo, lo hace desaparecer.

Otro usuario, "Nicolás Bolivariano", una cuenta parodia de Nicolás Maduro, le respondía lo siguiente:

La carne, la gasolina y la vivienda a precio de oro pero voy a regalar 200 pavos por barba para no sé qué del deporte. Un plan sin fisuras. — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) November 19, 2026

"La carne, la gasolina y la vivienda a precio de oro, pero voy a regalar 200 pavos por barba para no sé qué del deporte. Un plan sin fisuras", ironizaba, en alusión a la hipocresía de Pedro Sánchez.

Por último, entre los tuits que citan el mensaje de Pedro Sánchez, el usuario "Ofendidito" escribía lo siguiente:

Vives en casa de tus padres hasta los 57 años, pero Pedro te va a dar 200 euros para unas zapatillas. pic.twitter.com/U0aCqksaFb — Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) November 19, 2026

"Vives en casa de tus padres hasta los 57 años, pero Pedro te va a dar 200 euros para unas zapatillas". Con esta ironía señalaba la contradicción de un presidente que se ocupa de algo mucho menor, como que los jóvenes hagan deporte, en lugar de que puedan tener una casa.

Como vemos, el anuncio del presidente del Gobierno, que promete crear un bono para que, supuestamente, los jóvenes de 18 a 25 años puedan practicar deporte, ha provocado la reacción de miles de usuarios. Está por ver en qué se traducirá este bono deporte si el PSOE vuelve a gobernar, ya que, por el momento, sólo conocemos lo que el líder socialista ha anunciado en sus redes sociales. Todo apunta a que primero han decidido anunciar la medida y ya se las ingeniarán más adelante para darle contenido.