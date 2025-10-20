Buenavista compra la española Hundred Burgers

Buenavista Equity Partners ha anunciado su entrada en el 80% del capital de Hundred Burgers, cadena de hamburgueserías fundada en Valencia en 2020 y reconocida como la mejor del mundo. Se trata de la primera operación que el grupo de capital privado realiza a través de su nuevo fondo Buenavista Buy Out III, con un tamaño objetivo de 250 millones de euros, según ha comunicado la firma.

Buenavista Buy Out III, especializado en el segmento del low/mid-market español, ha alcanzado recientemente su primer cierre. Con esta operación, el fondo inicia su actividad invirtiendo en una empresa que ha experimentado un rápido crecimiento desde su creación.

Hundred Burgers cuenta actualmente con ocho establecimientos situados entre Valencia y Madrid y una facturación superior a 25 millones de euros. La operación permitirá a la compañía acelerar su expansión nacional e internacional, manteniendo a los fundadores al frente de la gestión del negocio.

Modelo de integración vertical

Uno de los elementos distintivos de Hundred Burgers es su modelo de integración vertical, que abarca desde la elaboración del producto en sus obradores hasta la distribución diaria a los restaurantes. Desde sus instalaciones en Valencia y Madrid, la empresa produce de forma interna los ingredientes que sirven en sus locales, garantizando la frescura y uniformidad de la oferta.

Esta estrategia ha contribuido a que la cadena haya sido reconocida con el premio a la mejor hamburguesa del mundo por The World's Best Burger en los dos últimos años consecutivos. La compañía destaca además por su apuesta por la innovación y la mejora continua de sus procesos de producción.

Expansión internacional

Con la incorporación de Buenavista como socio, Hundred Burgers prevé reforzar su crecimiento y avanzar en la digitalización de sus operaciones. Entre los próximos proyectos se encuentran la instalación de cámaras de maduración de carne, la automatización de procesos y la incorporación de inteligencia artificial en distintas áreas de la compañía.

El objetivo de ambas partes es consolidar el modelo de negocio actual y sentar las bases para su expansión en nuevos mercados. Desde Buenavista destacan que la operación se enmarca en su estrategia de invertir en empresas con alto potencial de crecimiento, buena posición competitiva y equipos gestores sólidos.

El socio de Buenavista, Josep Bono, ha explicado que Hundred Burgers representa el tipo de empresa en el que la firma busca invertir: "Cuenta con una cultura bien arraigada en toda la organización, una estrategia ganadora y muchos componentes, tangibles e intangibles, que la diferencian dentro de su nicho de mercado", señaló en el comunicado.