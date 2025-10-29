Nvidia supera los 5 billones de dólares y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

Nvidia ha alcanzado una capitalización bursátil de 5,13 billones de dólares (4,4 billones de euros), convirtiéndose en la primera empresa en lograr esta cifra en la historia de los mercados. La compañía tecnológica, especializada en microprocesadores para inteligencia artificial, consolida así su posición como la cotizada más valiosa del mundo, por delante de Microsoft, Apple y Alphabet.

Impulso tras las declaraciones de Trump

El avance de Nvidia en Bolsa ha coincidido con el anuncio de una próxima conversación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. El mandatario estadounidense se refirió de forma explícita a Blackwell, la nueva infraestructura de inteligencia artificial desarrollada por Nvidia, a la que calificó de "increíble" y "probablemente diez años por delante de cualquier otro chip", durante unas declaraciones realizadas a bordo del Air Force One.

Estas palabras reforzaron aún más el interés inversor por las acciones de la compañía, que subieron hasta un 5,19% al inicio de la sesión del martes en Wall Street, situándose en 211,47 dólares y elevando así su capitalización hasta el récord de los 5,13 billones de dólares. El día anterior, las acciones cerraron en 201,03 dólares, dejando a la empresa al borde de ese umbral.

Una escalada sin precedentes

La trayectoria bursátil de Nvidia en los últimos dos años ha sido marcada por una rápida revalorización, estrechamente ligada al auge de la inteligencia artificial generativa. Solo en 2025, sus títulos acumulan una subida superior al 50%, y la capitalización de la empresa se ha multiplicado por cuatro desde principios de 2023.

En febrero de 2024, Nvidia alcanzó los 2 billones de dólares. En junio del mismo año, llegó a los 3 billones y en julio superó los 4 billones. En comparación, Microsoft y Apple mantienen valoraciones próximas a los 4 billones de dólares, mientras que Alphabet, matriz de Google, superó los 3 billones en septiembre.

Próximos resultados trimestrales

El próximo hito para Nvidia llegará el 19 de noviembre, cuando la compañía presente sus resultados correspondientes al tercer trimestre fiscal, que abarca de agosto a octubre. En sus anteriores cuentas, del segundo trimestre (de mayo a julio), Nvidia registró un beneficio neto de 26.422 millones de dólares (22.666 millones de euros), lo que supuso un aumento del 59,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese mismo trimestre, los ingresos ascendieron a 46.743 millones de dólares (40.098 millones de euros), un 55,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Para el tercer trimestre, la multinacional prevé alcanzar ingresos de 54.000 millones de dólares (46.323 millones de euros), según su previsión oficial.