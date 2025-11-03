Criteria alinea su plan estratégico al de Fundación La Caixa e invertirá 8.000 millones hasta 2030

El Consejo de Administración de CriteriaCaixa ha aprobado la adaptación de su plan estratégico entre 2025 y 2030 al de la Fundación La Caixa y prevé disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones y poner a disposición de la Fundación más de 4.000 millones hasta 2030, informa en un comunicado este lunes.

Estos datos son "con base en una previsión razonable de la rentabilidad de su cartera" y el objetivo es preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación.

Por ello, Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables, y promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo.

El presidente de la Fundación La Caixa y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha explicado que la nueva estrategia "mantiene el mismo norte que siempre" ha perseguido el 'holding' de dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la Fundación para de ese modo seguir reforzando las capacidades de la Obra Social.

El director general de Criteria, José María Méndez, ha señalado que la "importancia del rigor y la independencia en la toma de decisiones, así como la excelencia en los procesos de análisis de inversión, la eficacia en la gestión y la eficiencia en resultados".

Cuatro carteras

El nuevo plan contempla la reorganización de las inversiones de CriteriaCaixa en cuatro grandes carteras: participación fundacional, inversiones relevantes, inversiones alternativas y cartera de liquidez.

La participación fundamental servirá para gestionar la participación en CaixaBank, entidad de la que mantendrá "una participación mínima del 30%".

La cartera de inversiones relevantes estará formada por "compañías competitividad, preferentemente cotizadas" y que trabajen en sectores clave de la economía, con perspectiva de futuro y visión industrial, y que busquen la generación de valor sostenible.

Criteria "aspira a ser accionista de referencia y ejercer influencia a través de su participación en sus órganos de gobierno" en estas empresas, entre las que están Naturgy, Telefónica, ACS, Veolia o Aigües de Barcelona, entre otras.

La cartera de inversiones alternativas incluirá inversiones en activos inmobiliarios; participaciones financieras en fondos de terceros, e inversión directa o a través de fondos de terceros en empresas en fases incipientes de su actividad.

La cartera de liquidez tiene la finalidad de mantener fondos disponibles para atender las necesidades y compromisos contraídos a corto plazo, e invertirá en productos financieros con un perfil de rentabilidad-riesgo conservador y de adecuada disponibilidad, con el objetivo de que sea de al menos el 10% del valor bruto de los activos.

37.252 millones

Criteria ha explicado que a cierre de junio, el valor total bruto de sus activos era de 37.252 millones de euros, tras un primer semestre marcado por la evolución positiva del valor de las participadas y una sólida generación de caja impulsada por los dividendos recibidos.

Ha recordado que en la primera mitad del año había distribuido un dividendo social de 360 millones de euros a la Fundación, a los que hay que añadir los 125 millones de euros adicionales aprobados por el Patronato de la Fundación el pasado 9 de octubre.

Perfil conservador

El 'holding' ha señalado que "mantendrá en general un perfil conservador" en sus inversiones, con niveles de deuda que alcancen, como máximo, el 10% del valor total bruto de los activos.

Además, prevé una "adecuada diversificación de fuentes de financiación, incluyendo el acceso a los mercados institucionales de deuda" y que el objetivo es mantener la calificación de Grado de Inversión (Investment Grade).

Por otro lado, el plan incorpora una serie de proyectos transversales para favorecer la evolución corporativa del propio 'holding', que se desarrollarán en el ámbito de las personas, la tecnología, la sostenibilidad y la comunicación.