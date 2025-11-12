El 73% de los analistas mantienen su confianza en las acciones de Telefónica

La mayoría de los analistas que siguen a Telefónica mantienen su confianza en las acciones de la compañía tras el plan estratégico que la operadora ha presentado esta semana. De los 30 analistas que conforman el consenso de mercado que recoge Bloomberg, 22, el 73,3%, recomiendan comprar o mantener los títulos de la compañía.

Además, el precio objetivo del consenso de mercado se sitúa en los 4,29 euros, lo que otorga un potencial alcista del 17% a las acciones de Telefónica. Entre las firmas que han reaccionado a la presentación del plan estratégico, Goldman Sachs ha mantenido su consejo de comprar para Telefónica, con un precio objetivo de 5,6 euros. Berenberg también ha decidido no variar su recomendación de mantener ni su precio objetivo, situado en los 4,30 euros.

Tras las fuertes caídas que la cotización sufrió en las sesiones del martes y del miércoles, el mercado ha comenzado a estabilizarse y los títulos han cerrado con ligeras subidas las jornadas del jueves y del viernes. Finalmente, cerraron con un avance del 0,4%, hasta los 3,66 euros, en un día en el que el Ibex cayó un 1,3%.

Telefónica presentó el martes su nuevo plan estratégico, llamado ‘Transform & Grow’, mediante el que la operadora va a transformarse para impulsar su crecimiento. Este plan persigue unos objetivos crecientes mediante los que primero sus ingresos, su ebitda y su caja operativa registrarán unos crecimientos anuales del 1,5% al 2,5% hasta 2028 y luego crecerán entre el 2,5% y el 3,5% hasta 2030.