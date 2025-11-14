GIP se une a ACS para lanzar una plataforma global de desarrollo de centros de datos con una cartera inicial de 1,7 GW

Grupo ACS y Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock, han firmado un acuerdo histórico para formar una empresa conjunta al 50% dedicada al desarrollo y la operación de centros de datos de última generación en todo el mundo.

La nueva plataforma combina las capacidades tecnológicas avanzadas y la experiencia industrial de ACS con el liderazgo inversor de GIP para ofrecer soluciones globales integrales a "hiperescalares", empresas de inteligencia artificial y corporaciones que buscan centros de datos rápidos, escalables y sostenibles. La nueva plataforma ofrecerá una propuesta de valor integral, respaldada por la amplia gama de capacidades que ofrecen las empresas del Grupo ACS a lo largo del ciclo de vida de un centro de datos, que incluye:

Proceso integral: Desde la adquisición de terrenos y la obtención de permisos hasta el diseño, la construcción y la operación.

Desde la adquisición de terrenos y la obtención de permisos hasta el diseño, la construcción y la operación. Soluciones energéticas integradas: Incluyen la interconexión a la red, el suministro de energía renovable y los sistemas avanzados de refrigeración.

Incluyen la interconexión a la red, el suministro de energía renovable y los sistemas avanzados de refrigeración. Diseño modular y escalable: Permite una rápida implementación y flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes.

Permite una rápida implementación y flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes. Liderazgo en sostenibilidad: Prioriza la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción del impacto ambiental.

Tras el cierre de la operación, la nueva plataforma de desarrollo de centros de datos consistirá en la cartera actual de 1,7 GW de activos de centros de datos de ACS en desarrollo en Europa, Estados Unidos y Australia. La transacción valora estos activos (al 100%) en aproximadamente 2.000 millones de euros, compuesto por un pago al contado de unos 1.000 millones de euros aproximadamente más un pago variable de hasta 1.000 millones de euros, sujeto al cumplimiento de hitos comerciales predefinidos. También se podría obtener un pago adicional de hasta 200 millones de euros por proyectos adicionales en fase de análisis. Además de la cartera actual de activos aportados por ACS a la plataforma, ACS está revisando una cartera de proyectos potenciales que superan los 11 GW en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico.

Un paso decisivo en la estrategia de ACS

Juan Santamaría, Consejero Delegado del Grupo ACS, declaró: "Este acuerdo representa un paso decisivo en nuestra estrategia para liderar el sector de la infraestructura digital a nivel mundial. Al unir fuerzas con GIP, combinamos la experiencia de ACS en desarrollo, ingeniería y construcción con la sólida capacidad de inversión y la amplia experiencia en el sector de uno de los principales inversores en infraestructura del mundo. Juntos, estamos en una posición privilegiada para satisfacer la creciente demanda de IA y computación en la nube con soluciones integrales y sostenibles".

Bayo Ogunlesi, Presidente y Consejero Delegado de GIP, afirmó: "A medida que la IA continúa transformando numerosos sectores de la economía global, este anuncio nos permitirá seguir impulsando la innovación a gran escala. GIP mantiene una relación sólida y duradera con ACS, y juntos nos comprometemos a construir la infraestructura necesaria para el crecimiento de la inversión en la nube y la IA, y a respaldar un crecimiento transformador".

Esta alianza consolida la posición de ACS como líder mundial en infraestructura digital, un sector impulsado por la innovación en IA y la nube, y un área estratégica clave para el Grupo. ACS cuenta con una sólida trayectoria en la ejecución de proyectos a gran escala para clientes tecnológicos globales, habiendo construido más de 5,5 GW de capacidad de centros de datos a través de sus empresas, entre las que se incluyen Turner Construction Company (y su división recientemente adquirida, Dornan Group) y Leighton Asia. Esta alianza también fortalece a ACS Digital & Energy, la rama de inversión de ACS centrada en el desarrollo de centros de datos y sus soluciones energéticas asociadas.

GIP es un inversor líder en infraestructuras que invierte, posee y opera algunos de los activos de infraestructura digital más grandes y complejos del mundo. Esta alianza permite a GIP expandir su presencia en el sector de centros de datos, de rápido crecimiento, brindando a sus clientes acceso a activos de infraestructura de primer nivel, listos para beneficiarse de la digitalización de la economía global.

Como es habitual en transacciones similares, el acuerdo está sujeto a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias pertinentes.