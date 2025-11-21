La Semana de Black Friday llega a las compras empresariales con Amazon Business

Los clientes empresariales de Amazon Business pueden aprovechar las ofertas de Black Friday para comprar productos que necesitarán a lo largo del año o para renovar sus equipos tecnológicos o mobiliario. La Semana de Black Friday ya está en marcha con descuentos de hasta el 30% en miles de productos disponibles hasta el 1 de diciembre a las 23:59h.

"Doce días de descuentos en los que pymes, autónomos y grandes corporaciones podrán acceder a las ofertas de Black Friday de Amazon Business, en las principales categorías de compra de los clientes empresariales: café y suministros para la sala de descanso, productos de limpieza, suministros industriales y de seguridad, productos de informática y material de oficina, entre muchas otras. Además, Amazon Business ofrece una amplia selección de productos con descuentos por cantidad a partir de dos unidades que ayudarán a las empresas a garantizar el stock de productos que su negocio necesita cada día mientras obtienen ahorros adicionales", señaló la compañía.

"Black Friday es un momento excepcional para ayudar a nuestros clientes empresariales a ahorrar en los suministros que necesitan para que sus negocios funcionen sin interrupción durante todo el año. Por eso hemos diseñado un evento con miles de ofertas de hasta el 30% en las categorías de productos que más compran. A estos descuentos se unen funcionalidades como factura Amazon o descuento por cantidad que facilitarán los procesos de aprovisionamiento a los equipos de compras y administración. En Amazon Business innovamos de forma constante para facilitar a nuestros clientes las compras empresariales, con la selección de productos y experiencia de compra que los clientes conocen de Amazon", afirmó Diana Deguil, directora Comercial de Amazon Business España.

Amazon Business cuenta con herramientas y funcionalidades que ya disfrutan más de ocho millones de clientes en todo el mundo y que les permiten simplificar procesos, garantizar el cumplimiento normativo y escalar sus adquisiciones de forma eficiente. Entre las funcionalidades disponibles destacan:

La 'Factura de Amazon' es una solución que optimiza la forma en la que las organizaciones compran y gestionan sus gastos empresariales, al consolidar millones de productos en un único portal de proveedor, eliminando la complejidad de gestionar múltiples facturas y proveedores. La solución ofrece a las empresas herramientas potentes de gestión como la consolidación mensual de facturas, gestión automatizada de pagos y herramientas avanzadas de auditoría. El objetivo: menos papeleo y más eficiencia.

Respecto a las 'Listas de reabastecimiento', las empresas que compran en Amazon Business pueden preparar sus pedidos a través de las "Listas", donde pueden guardar los productos que deben adquirir durante la Semana de Black Friday. Además, cuentan también con las "Listas de Reposición" para artículos que compran regularmente, pero no con la frecuencia necesaria para una suscripción. Al comprar desde una de estas listas el producto permanece visible para que siempre puedan localizarlo fácilmente.

También la 'Gestión activa de presupuestos'. Esta herramienta permite asignar fondos automáticamente a nuevos miembros del equipo cuando se incorporan a un grupo. De esta forma, se reducen tareas administrativas y se garantiza que los empleados puedan empezar a comprar desde el primer día bajo los mismos controles.

Las 'Compras guiadas' facilitan a los responsables la gestión de los gastos de los empleados, guiando a los compradores hacia decisiones de compra que se ajusten a las preferencias y objetivos de su organización. A través de una barra de herramientas, los gestores de cuentas pueden ahora preferir al instante productos con certificaciones de sostenibilidad del programa Climate Pledge Friendly con un solo clic. Los responsables también pueden restringir, bloquear y exigir la aprobación de determinadas categorías de productos con un plan Business Prime elegible. A través de visuales fáciles de seguir, la Compra Guiada ayuda a los responsables de compras a ahorrar tiempo educando a sus empleados sobre qué artículos deben o no deben comprar.

"Amazon Business combina la selección, la comodidad y el valor que los clientes han conocido y valoran de Amazon, con nuevas funcionalidades y beneficios únicos adaptados a las empresas. Actualmente, la compañía es un socio estratégico para empresas de 10 países, entre los que se encuentran España, Estados Unidos, México, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón e India", señaló la compañía.