MERLIN Properties presenta su nuevo parque logístico en Bétera, consolidando su presencia en la Comunidad Valenciana

MERLIN Properties ha presentado su nuevo parque logístico en Bétera, un proyecto que refleja la apuesta de la compañía por la Comunidad Valenciana y amplía su presencia en una región que se ha posicionado como uno de los principales polos logísticos del país.

El evento ha contado con la presencia la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío Escribá, junto con otras autoridades; así como de Ismael Clemente, CEO de MERLIN Properties y miembros del equipo de Logística de la compañía y representantes de las empresas colaboradoras Pavasal, encargada de la urbanización, y Clásica Urbana, responsable de la construcción del primer edificio. Asimismo, el ámbito empresarial estuvo representado por la AEMON (Asociación Empresarial de Náquera, Moncada, Alfara y Bétera), la ACB (Asociación de Comerciantes de Bétera) y FEPEVAL (Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana).

Este nuevo desarrollo, denominado Valencia Bétera Park, se ubica en la primera corona logística de Valencia, con acceso directo a las autopistas A-7 y A-3 y proximidad al Puerto de Valencia, uno de los más importantes del Mediterráneo. Esta localización estratégica, unida al importante rol del Corredor Mediterráneo en la distribución nacional e internacional, convierte a Bétera en un punto clave en un contexto donde la logística es un pilar fundamental para la competitividad económica.

El parque logístico sumará más de 95.000 m² de superficie bruta alquilable (SBA), repartidos en tres naves de 25.000 m² y una de 20.000 m², con alturas libres de 13,70 metros, playas de maniobra de 50 metros y especificaciones técnicas de última generación. Estas características lo posicionan como una infraestructura preparada para responder a las crecientes demandas del comercio electrónico, la distribución internacional y la optimización de procesos logísticos.

El impacto económico previsto incluye la generación de unos 1.000 empleos directos e indirectos (además de unos 250 durante la construcción), dinamización del tejido empresarial y atracción de operadores que buscan instalaciones modernas, eficientes y sostenibles. Este desarrollo contribuirá a la consolidación de Valencia como uno de los principales hubs logísticos de la Península Ibérica. La primera nave, actualmente en construcción, estará terminada antes de finalizar el verano de 2026.

El parque contará con certificación energética LEED Gold e incorporará instalaciones fotovoltaicas, reforzando el compromiso de MERLIN con la eficiencia energética y la reducción de la huella ambiental. Además, se han integrado soluciones constructivas que garantizan altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Durante el acto, la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío Escribá, subrayó: "Valencia Bétera Park no es únicamente un nuevo parque logístico. Es una apuesta de futuro que sitúa a Bétera en un lugar preferente dentro del mapa económico de la Comunitat Valenciana. Valencia Bétera Park va a tener un impacto directo y muy positivo en nuestro municipio. Por un lado, va a dinamizar el tejido empresarial, generando sinergias con comercios, servicios y sectores auxiliares. Bétera se convierte así en un punto de atracción de inversión, capaz de atraer nuevas actividades que complementen y fortalezcan nuestro tejido económico".

Por su parte, Ismael Clemente, CEO de MERLIN Properties, destacó que "este desarrollo no solo refuerza nuestra posición en el sector logístico, sino que contribuye a consolidar a Valencia como un hub estratégico para la distribución y el comercio internacional. Nuestra apuesta por Bétera es una apuesta por el crecimiento de la región".