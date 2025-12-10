Telefónica ficha al expresidente del PNV Andoni Ortuzar como consejero de Movistar+

Telefónica ha fichado al expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, y a Marcos Contreras -vocal independiente en el máximo órgano de decisión de CriteriaCaixa, uno de los máximos accionistas de la teleco- para el consejo de administración de Movistar+, según ha adelantado el diario vasco El Correo y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

Ortuzar presidió el PNV entre comienzos de 2013 y el pasado marzo y fue director general de EITB, la televisión pública vasca. Según han señalado las fuentes de Telefónica, "su incorporación permitirá reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual". Actualmente, también ocupa el cargo de asesor externo de PwC.

En cuanto a Contreras, el nuevo fichaje pertenece al consejo de administración de CriteriaCaixa -que posee casi un 10% del grupo Telefónica- desde 2012, si bien su carrera arrancó con posiciones directivas y ejecutivas en el máximo órgano de decisión del grupo de empresas Vimac, dedicadas a la construcción de infraestructuras y obra civil.

Tras esa etapa fue vicepresidente ejecutivo de la extinta Corporación Empresarial Cajasol, que concentraba y gestionaba las inversiones societarias y actividades mercantiles no estrictamente financieras de la antigua caja de ahorros Cajasol.

Además, entró en el consejo de administración de Banca Cívica en 2011 y ha formado parte de los consejos de Caser Seguros, Deóleo y del Banco Europeo de Finanzas, si bien en la actualidad es vocal en los máximos órganos de decisión de Hidralia y Cetursa Sierra Nevada, a lo que se suma la presidencia del consejo de la Asociación Española de Directivos en Andalucía.

Con estos dos fichajes, Movistar+ incorpora a su órgano de gobierno dos vocales con habilidades financieras e institucionales para "ampliar su capacidad de análisis, anticipación y toma de decisiones", han resaltado las fuentes.

Otros movimientos en Telefónica

En este contexto, cabe recordar que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de comienzos de este mismo mes recogía el fichaje para el consejo de Movistar+ de Daniel Clivillé, un directivo con el que el presidente de la teleco, Marc Murtra, ha coincido en varias empresas.

En concreto, Clivillé ha sustituido a Verónica Pascual en el consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital, la filial del grupo que gestiona Movistar+.

Murtra coincidió con el directivo catalán en la empresa de paquetería sostenible barcelonesa Karibou, cuyo consejo de administración estuvo presidido por Clivillé entre diciembre de 2023 y este pasado noviembre y del cual formó parte el actual presidente de Telefónica en un periodo similar (entró en 2023 y lo abandonó a mediados de este año).

Además de en Karibou, las carreras profesionales de Murtra y Clivillé también se cruzaron en la firma de asesoramiento financiero especializada en operaciones corporativas Crea Inversión.

Murtra fue socio director de Crea Inversión entre 2016 y 2019 (entre 2011 y 2016 fue socio), mientras que Clivillé es socio de la firma de asesoramiento desde mayo de 2017.

El consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital se ha renovado casi por completo este año, dado que salvo María Yolanda Barcina Angulo (nombrada en julio de 2016) y Rosauro Varo (con asiento desde julio de 2023), el resto de vocales del máximo órgano de decisión de la filial han sido nombrados en 2025.

De hecho, el cambio más importante que se ha realizado en el consejo de administración de Movistar+ desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica a mediados de enero de este año ha sido el nombramiento de Javier de Paz como presidente del órgano a comienzos del pasado marzo, cuando sustituyó en el puesto a Sergio Oslé (que dentro de poco asumirá como nuevo presidente ejecutivo de Mediapro).

Otro de los cambios implementados en la estructura directiva de Movistar+ desde la llegada de Murtra a Telefónica fue el nombramiento de Daniel Domenjó como consejero delegado de Movistar+, un puesto en el que sustituyó a Cristina Burzako, la cual ha fichado de forma reciente por el fondo estadounidense Providence, donde liderará el vertical de deporte y bienestar de la firma de inversión.