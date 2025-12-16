Sonepar España se une a la iniciativa CableLoop de Nexans para que sus clientes reciclen el cable usado

Sonepar España se ha sumado a la iniciativa CableLoop de Nexans para ofrecer a sus clientes un servicio único de reciclaje de cables usados en sus delegaciones a través de un innovador contenedor digital.

El servicio, que actualmente está disponible en las delegaciones de Sonepar Leganés, Vigo y Paterna, se realiza a través del contenedor digital de CableLoop en el que los clientes depositan residuos de cables. A continuación, el contenedor calcula la cantidad del cable basándose en su peso y categoría para generar un ticket de recompensa inmediata en forma de abono que puede ser canjeado en futuras compras o en puntos SoneClub —el club de fidelización de clientes de Sonepar España—.

El cable depositado por los clientes es trasladado desde los centros logísticos de Sonepar a un partner de Nexans especializado en su recuperación y reciclaje. El flujo operativo se gestiona a través de la solución digital CableLoop de Nexans, lo que garantiza la total trazabilidad a lo largo del proceso. Durante el próximo año, Sonepar España pretende implantar CableLoop en más puntos de venta con el propósito de seguir aumentando este servicio que premia la circularidad de sus clientes.

"Desde Sonepar estamos orgullosos de trabajar con nuestro partner Nexans en la implantación de CableLoop para la promoción de soluciones sostenibles en nuestro sector. Este servicio único brinda a nuestros clientes la posibilidad de reciclar de manera sencilla sus restos de cable y llevarse una magnífica recompensa", ha destacado Bárbara García Florén, presidenta de Sonepar Ibérica.

En 2024 Nexans comenzó a desarrollar CableLoop por primera vez con Sonepar Francia. "Ahora lanzamos esta iniciativa en España junto a Sonepar convencidos de que será un éxito. CableLoop simplifica el reciclaje, promueve los buenos hábitos y ofrece una respuesta concreta a las necesidades actuales de los instaladores", ha indicado Joaquim Gelabertó, director de Nexans España.

La capacidad de Nexans y Sonepar para combinar sostenibilidad, proximidad e innovación

Este servicio ilustra a la perfección la capacidad de Nexans y Sonepar para combinar sostenibilidad, proximidad e innovación: "Formar parte de este proyecto refleja nuestro pleno compromiso con la economía circular, ya que el cable recogido es trasladado a una empresa especializada en su recuperación y reciclaje donde separan el caucho del cobre para hacer materia prima y volver a fabricar cable u otros productos y garantizar su circularidad", ha afirmado Sandra Prat, directora de Sostenibilidad de Sonepar.

"Como líderes en soluciones de cableado y electrificación, desde Nexans entendemos la importancia de adoptar prácticas responsables que reduzcan nuestro impacto ambiental. CableLoop es un ejemplo de esto y un reflejo de acciones concretas por el desarrollo de la economía circular y la gestión responsable de recursos junto a nuestro partner Sonepar", ha apuntado Laure Desseigne, directora de Marketing Sostenible de Nexans Global.