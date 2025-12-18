TÜV SÜD alerta de que muchos dispositivos electrónicos y conectados llegan al mercado sin pruebas independientes

TÜV SÜD, compañía especializada en servicios de inspección, ensayos y certificación, advirtió este jueves, ante la llegada de la Navidad, de que muchos productos tecnológicos —como smartwatches, dispositivos inteligentes de cuidado personal o aparatos conectados para el hogar— llegan al mercado europeo sin haber pasado pruebas independientes que garanticen su seguridad.

Ante la creciente demanda de este tipo de dispositivos, la compañía recomienda que consumidores y comercios presten especial atención al cumplimiento de las directivas europeas, ya que los productos debidamente certificados ofrecen mayor seguridad, fiabilidad y durabilidad.

Aunque el marcado CE es obligatorio para la mayoría de los productos electrónicos, este sello es una autodeclaración del fabricante y no implica que el dispositivo haya sido probado por un laboratorio externo. "Solo certificaciones adicionales, como las marcas de ensayo TÜV SÜD, garantizan que el producto ha sido evaluado de forma imparcial",señala.

Según Oriol Roig, Global Key Account Manager de Consumer Products & Retail de TÜV SÜD, "comprobar la conformidad con las directivas europeas asegura que los dispositivos sean seguros, sostenibles y fiables. En un mercado cada vez más digital, la certificación independiente se convierte en una herramienta esencial para diferenciar productos de calidad y proteger al consumidor. Además, permite a fabricantes y distribuidores reforzar la confianza en sus marcas y anticiparse a futuras exigencias regulatorias, que serán cada vez más estrictas".

La compañía recuerda que los productos electrónicos y conectados están sujetos a estrictos requisitos en la Unión Europea, que incluyen seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética, sustancias restringidas (RoHS) y obligaciones de ciberseguridad establecidas por la Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED).

Basándose en el nuevo Reglamento de Seguridad de Productos (PSR) de la UE, TÜV SÜD recomienda a los consumidores buscar sellos de ensayo reconocidos, además del marcado CE, que acrediten pruebas independientes; escoger fuentes de confianza, evitando ofertas excesivamente baratas en Internet; comprobar que el producto incluye instrucciones de uso claras y completas, redactadas en español; verificar los datos de contacto del fabricante; evaluar la ciberseguridad en productos conectados (cambio de contraseñas, actualizaciones y protección de datos); respetar advertencias, rangos de edad e indicaciones de seguridad, especialmente en productos infantiles o electrodomésticos; examinar el estado y embalaje del producto, ya que daños o la falta de elementos pueden indicar riesgo; y considerar la sostenibilidad y reparabilidad, información exigida por el PSR.

TÜV SÜD concluyó indicando que pone a disposición de fabricantes y distribuidores su red internacional de laboratorios para ensayar y certificar productos, "contribuyendo a que los dispositivos tecnológicos que llegan al mercado sean realmente seguros para los usuarios".