Quirónsalud revalida el sello Top Employer por quinto año consecutivo

Quirónsalud vuelve a situarse entre las mejores empresas para trabajar en España. El grupo sanitario ha renovado por quinto año consecutivo el sello Top Employer, una certificación que concede el Top Employer Institute y que reconoce a las compañías con mejores políticas de gestión de personas y recursos humanos. Según ha informado la propia empresa, se trata de un reconocimiento especialmente relevante al haber sido el primer grupo hospitalario español en lograrlo, en 2022.

La certificación correspondiente a 2026 avala, de acuerdo con el Top Employer Institute, la solidez de las prácticas de Quirónsalud en ámbitos como la estrategia de personas, el entorno laboral, la captación de talento, la formación continua, el bienestar profesional o la diversidad e inclusión. Este organismo internacional evalúa cada año a miles de empresas a través de su HR Best Practices Survey y actualmente reconoce a cerca de 2.500 organizaciones en 131 países.

Apuesta por las personas

Desde la compañía subrayan que este distintivo pone el foco en sus más de 50.000 profesionales, considerados determinantes para garantizar un modelo sanitario sostenible y de calidad. Fuentes de Quirónsalud destacan que este compromiso se concreta en planes de desarrollo personalizados por funciones, en el impulso del intercambio de conocimiento entre equipos y en una clara apuesta por la formación continuada.

En este contexto, el Campus Quirónsalud se ha consolidado como una herramienta clave para el crecimiento interno. Se trata de un espacio diseñado para reforzar las competencias profesionales y mejorar la práctica asistencial mediante itinerarios formativos adaptados a las distintas especialidades y perfiles.

Impulso investigador

Otro de los aspectos valorados en la certificación es la dimensión académica e investigadora del grupo. Once de sus hospitales tienen carácter universitario y Quirónsalud cuenta, además, con el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, según datos de la propia compañía.

Esta estructura permite organizar la asistencia en unidades y redes transversales que facilitan la aplicación clínica de los avances científicos. En la actualidad, el grupo desarrolla numerosos proyectos de investigación en toda España y varios de sus centros son referentes en especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología o neurología.

Más avales externos

El Top Employer 2026 no ha sido el único reconocimiento recibido recientemente por la compañía. En el último ranking Merco Talento España, presentado esta misma semana, Quirónsalud ha escalado de la tercera a la segunda posición dentro del sector sanitario y se sitúa, además, entre las 50 empresas españolas con mayor capacidad para atraer y retener profesionales, tras analizar más de 53.000 encuestas y distintos indicadores, según Merco.

A ello se suma la inclusión del grupo en el ranking de las 100 compañías con mejor reputación en España elaborado por Forbes, que destaca su liderazgo asistencial, su solidez empresarial y su compromiso social y medioambiental.

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y uno de los principales operadores sanitarios de Europa junto a su matriz Fresenius-Helios. Cuenta con más de 180 centros sanitarios, entre ellos 57 hospitales con más de 8.000 camas, y mantiene presencia también en Latinoamérica. Su apuesta por la formación se extiende a los profesionales del futuro, con escuelas propias de enfermería, programas de becas y planes específicos de prácticas y tutorización, como el programa Talent Beats, ya implantado en varias comunidades autónomas.