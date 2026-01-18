Botín y Murtra llegan a Davos con un mensaje común: menos complejidad regulatoria para competir globalmente

El Foro Económico Mundial de Davos vuelve a abrir este lunes sus puertas en un momento especialmente delicado para la economía global, marcado por la desaceleración, las tensiones geopolíticas y la carrera tecnológica. En ese contexto, dos de los principales directivos españoles, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, llegan a la cita suiza con un mensaje coincidente: Europa necesita adelgazar su aparato regulatorio si no quiere quedarse rezagada frente a Estados Unidos y Asia.

Aunque proceden de sectores distintos, banca y telecomunicaciones, ambos comparten un diagnóstico que llevan tiempo trasladando a Bruselas desde el inicio de la actual legislatura comunitaria. La acumulación de normas, la fragmentación regulatoria y la falta de proporcionalidad en las exigencias, sostienen, están erosionando la competitividad de las grandes compañías europeas y limitando su capacidad de inversión y crecimiento global, según fuentes del Foro Económico Mundial y de ambas compañías.

La banca ante un corsé normativo

En el caso de Ana Botín, Davos se presenta como una nueva oportunidad para insistir en la necesidad de revisar el sistema financiero europeo. Desde la óptica de Banco Santander, la banca es un pilar esencial para financiar a empresas y familias, así como para sostener la transición energética y digital que impulsa la Unión Europea. Sin embargo, el sector opera bajo exigencias de capital, supervisión y obligaciones de reporting que, en muchos casos, no reflejan de forma ajustada el riesgo real asumido, según defienden desde la entidad.

La presidenta del Santander traslada en Davos que un sistema financiero excesivamente constreñido acaba actuando como un freno para la economía europea en su conjunto. El mensaje que lleva a reguladores y responsables políticos es claro: sin un marco más sencillo, homogéneo y orientado al crecimiento, Europa difícilmente podrá movilizar la financiación privada que exige su nueva agenda económica.

Telecomunicaciones sin escala europea

Un planteamiento muy similar es el que defiende Marc Murtra desde Telefónica. El presidente de la operadora sitúa la simplificación normativa como uno de los grandes debates estratégicos para el futuro de las telecomunicaciones en Europa. El sector es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, la digitalización, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica, pero opera bajo una regulación fragmentada y exigente que contrasta con la libertad de actuación de los grandes gigantes tecnológicos globales, según fuentes de Telefónica.

Murtra acude al Foro Económico Mundial con la tesis de que Europa necesita operadores más fuertes, con tamaño suficiente para invertir a largo plazo y competir a escala continental. Para lograrlo, defiende una reducción de cargas regulatorias, una mayor armonización entre países y un marco que favorezca la consolidación y la inversión en infraestructuras, en lugar de penalizarlas.

Un mensaje compartido en Davos

La coincidencia entre los discursos de Botín y Murtra no pasa desapercibida en los pasillos de Davos. Tanto la banca como las telecomunicaciones son sectores intensivos en capital, estratégicos y altamente regulados. En ambos casos, el mensaje es el mismo: la regulación debe proteger al consumidor y al sistema, pero sin asfixiar la capacidad de crecimiento ni colocar a las empresas europeas en desventaja frente a sus competidores internacionales.

Davos 2026 se convierte así en el altavoz de una reivindicación cada vez más extendida entre los grandes grupos empresariales europeos. Y España, de la mano de dos de sus principales ejecutivos, se sitúa en primera línea de un debate clave para el futuro económico del continente, según fuentes del Foro Económico Mundial.