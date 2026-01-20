Esta es la empresa navarra detrás de la tortilla de Mercadona

Detrás de una de las tortillas de patata más vendidas en los supermercados Mercadona se encuentra una empresa navarra: Elaborados Naturales de la Ribera del Ebro, un grupo agroalimentario con casi dos décadas de trayectoria y una estrecha alianza con la cadena de distribución valenciana.

La compañía nació en 2005 vinculada al modelo de proveedor totaler de Mercadona y, desde entonces, ha experimentado un crecimiento constante en producción, empleo y facturación, hasta convertirse en un referente nacional en tortillas y platos preparados a base de patata.

Elaborados Naturales fabrica tortillas de patata frescas, pasteurizadas y congeladas, además de otros productos de quinta gama, en varias plantas situadas en Navarra y La Rioja. Su principal centro productivo se encuentra en Funes (Navarra), donde elabora la mayor parte de las tortillas que llegan a los lineales de Mercadona.

Más de 600.000 tortillas diarias

Actualmente, la empresa produce unas 300.000 tortillas diarias, una cifra que se duplicará hasta las 600.000 unidades al día gracias a la ampliación de sus instalaciones, tras una inversión de 40 millones de euros declarada de interés foral por el Gobierno de Navarra. Esta expansión permitirá la incorporación progresiva de nuevas líneas de producción y la creación de varios cientos de puestos de trabajo.

El crecimiento industrial ha ido acompañado de una fuerte evolución económica. Elaborados Naturales pasó de facturar 62 millones de euros en 2020 a alcanzar 197 millones en 2025, lo que supone un incremento interanual del 20%. Para 2026, la compañía prevé elevar su cifra de negocio hasta los 230 millones de euros, impulsada por el aumento de la capacidad productiva, la demanda de Mercadona y la expansión internacional.

En la actualidad, la empresa mantiene una cuota del 56% en el mercado nacional de tortillas de patata dentro de la gran distribución, una posición de liderazgo reforzada por su presencia en los lineales de la cadena valenciana.

Más de 300 puestos de trabajo nuevos

Además del impacto económico, el plan de expansión tendrá un efecto directo en el empleo, con la creación de más de 300 puestos de trabajo directos y un refuerzo del empleo indirecto en sectores asociados como proveedores, logística y servicios tecnológicos. Con cerca de un millar de trabajadores, Elaborados Naturales consolida su papel como uno de los grandes actores del sector agroalimentario español, apoyado en la innovación, la eficiencia productiva y una estrategia de crecimiento estrechamente ligada a Mercadona.

Aunque Mercadona es su principal cliente, el grupo también exporta a más de una quincena de países y continúa ampliando su presencia internacional, apoyado en la automatización, la tecnología y certificaciones de máxima exigencia en seguridad alimentaria.