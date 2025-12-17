¿Qué es Logifruit? Todo sobre la última gran compra empresarial de Mercadona

Tras el anuncio del acuerdo para su adquisición por parte de Mercadona, Logifruit ha vuelto al primer plano informativo. Pero ¿qué es exactamente esta compañía y cuál ha sido su recorrido hasta convertirse en uno de los principales operadores especializados en envases reutilizables del sector de la distribución alimentaria? Fundada en 1996, Logifruit ha construido durante casi tres décadas un modelo logístico propio, centrado en la aplicación de tecnología a los procesos y en el alquiler de envases reutilizables con productos y servicios de alta calidad.

Logifruit es una empresa que aplica la tecnología en los procesos logísticos, centrando su actividad en el alquiler de envases reutilizables. Su modelo se apoya en la gestión integral de cajas, boxes y palets reutilizables, diseñados para optimizar la eficiencia en la cadena de suministro y reducir el impacto ambiental asociado al uso de envases de un solo uso.

Desde sus inicios, la compañía ha orientado su actividad a ofrecer un servicio estandarizado, seguro y eficiente a sus clientes, con un enfoque claramente alineado con los principios de la economía circular.

La compañía inicia su actividad en 1996 como operador logístico para dar servicio a los proveedores de frutas y verduras de Mercadona. Un año después, en 1997, se inaugura la plataforma de Riba-roja del Túria (Valencia) y se abren delegaciones en Albatera, Antequera y Getafe. Ese mismo año, Logifruit se adhiere a la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).

En el año 2000, Logifruit consolida su modelo logístico. La compañía realiza 26 millones de movimientos de envases y alcanza una plantilla de 125 colaboradores. En esta etapa, amplía su cartera de clientes a nuevos sectores como carne, charcutería, huevos y pescado, y continúa expandiendo su red con nuevas plataformas en Tenerife, Palma de Mallorca y Terrassa.

Innovación en producto y procesos

La innovación ha sido uno de los elementos diferenciales de Logifruit. En 2005, la empresa lanza su primer modelo de caja plegable e introduce el palet de plástico en la distribución alimentaria en España. Se trata de un palet lavable, reutilizable y reciclable, concebido para mejorar la seguridad, la higiene y la eficiencia en la cadena de suministro.

En 2008, Logifruit continúa su crecimiento con la inauguración de nuevas instalaciones en Villadangos y alcanza los 174 millones de movimientos de envases. Ese mismo año, el modelo de caja plegable 316 sale al mercado.

En 2011, la compañía refuerza su compromiso con los valores sociales y medioambientales mediante su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de la ONU, dando visibilidad a su estrategia de responsabilidad social corporativa. Ese año también lanza el medio palot 43, ampliando su gama de soluciones reutilizables.

En 2016, Logifruit celebra su vigésimo aniversario, consolidando un modelo de calidad total basado en el crecimiento sostenible y la economía circular como eje estratégico.

Un año después, en 2017, inaugura en Vitoria una plataforma 100% automatizada para dar cobertura a la zona norte peninsular. En ese momento, la plantilla supera los 1.000 colaboradores.

En 2018, la compañía firma un nuevo Convenio Colectivo, su segundo Plan de Igualdad y pone en marcha su Código Ético y de Conducta. En su apuesta por la sostenibilidad, culmina el cambio de la totalidad de cajas rígidas a cajas plegables, alcanzando los 293 millones de movimientos de envases.

Sus cifras actuales

Actualmente, Logifruit dispone de 16 plataformas logísticas: 14 en España y 2 en Portugal, todas ellas estratégicamente distribuidas para facilitar la atención y la proximidad a sus más de 1.095 clientes. Sus instalaciones cuentan con altos niveles de automatización y tecnología de última generación.

La compañía gestiona más de 18,36 millones de envases reutilizables que realizaron más de 332 millones de movimientos en 2021. Su plantilla cuenta con 1.600 personas y opera bajo un sistema certificado, reflejo de su modelo de gestión orientado a la calidad y a la satisfacción del cliente final.

Una nueva etapa

Este recorrido empresarial da contexto al anuncio realizado: Mercadona ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de Logifruit con el objetivo de unificar todos sus procesos logísticos y seguir consolidando la eficiencia y sostenibilidad de su red de distribución. La operación está pendiente de la aprobación de los organismos de competencia y de las autorizaciones administrativas habituales en este tipo de transacciones. Con esta operación, las 1.600 personas que forman parte de la plantilla de Logifruit se incorporarán al equipo de Mercadona.